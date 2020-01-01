Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан
Сьогодні, 20:12
При в'їзді у село Заріччя, що на Володимирщині, горить приміщення колишнього ресторану.
Світлину з пожежі Район.Володимир-Волинський надіслали читачі.
Приміщення ресторану кілька років тому виставляли на продаж. Саму будову перекрили, в ній замінили вікна, але за призначенням її так і не використовували.
Слід зауважити, що за кілька метрів від приміщення знаходяться приватні обійстя.
Колись у цьому приміщенні знаходився найбільший ресторанний комплекс на Володимирщині "Вояж".
На місці працюють рятувальники та поліція.
Подробиці - згодом.
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Світлину з пожежі Район.Володимир-Волинський надіслали читачі.
Приміщення ресторану кілька років тому виставляли на продаж. Саму будову перекрили, в ній замінили вікна, але за призначенням її так і не використовували.
Слід зауважити, що за кілька метрів від приміщення знаходяться приватні обійстя.
Колись у цьому приміщенні знаходився найбільший ресторанний комплекс на Володимирщині "Вояж".
На місці працюють рятувальники та поліція.
Подробиці - згодом.
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