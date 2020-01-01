Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан





Світлину з пожежі



Приміщення ресторану кілька років тому виставляли на продаж. Саму будову перекрили, в ній замінили вікна, але за призначенням її так і не використовували.



Слід зауважити, що за кілька метрів від приміщення знаходяться приватні обійстя.



Колись у цьому приміщенні знаходився найбільший ресторанний комплекс на Володимирщині "Вояж".



На місці працюють рятувальники та поліція.



Подробиці - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При в'їзді у село Заріччя, що на Володимирщині, горить приміщення колишнього ресторану.Світлину з пожежі Район.Володимир-Волинський надіслали читачі.Приміщення ресторану кілька років тому виставляли на продаж. Саму будову перекрили, в ній замінили вікна, але за призначенням її так і не використовували.Слід зауважити, що за кілька метрів від приміщення знаходяться приватні обійстя.Колись у цьому приміщенні знаходився найбільший ресторанний комплекс на Володимирщині "Вояж".На місці працюють рятувальники та поліція.Подробиці - згодом.

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