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Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан

Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан
При в'їзді у село Заріччя, що на Володимирщині, горить приміщення колишнього ресторану.

Світлину з пожежі Район.Володимир-Волинський надіслали читачі.

Приміщення ресторану кілька років тому виставляли на продаж. Саму будову перекрили, в ній замінили вікна, але за призначенням її так і не використовували.

Слід зауважити, що за кілька метрів від приміщення знаходяться приватні обійстя.

Колись у цьому приміщенні знаходився найбільший ресторанний комплекс на Володимирщині "Вояж".

На місці працюють рятувальники та поліція.

Подробиці - згодом.

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Теги: Володимир, пожежа, колишній ресторан
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