вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині благодійники подарували іграшки для лікувальних закладів. ФОТО

На Волині благодійники подарували іграшки для лікувальних закладів. ФОТО
На Волині Центр для дітей та сімей Карітас-Волинь, в межах Марафону добрих справ, передав іграшки амбулаторіям №1 та №3 КНП Нововолинської ЦПМСД.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Карітас-Волинь".

Подарунки від благодійного фонду вручили координатори дитячих проектів «Національна мережа центрів для дітей та сімей» та «Центр для дітей та молоді з інвалідністю» Карітас Волинь Вікторія Скриннікова та Анна Климович.

У відремонтованих лікувальних закладах з’явилися гарно облаштовані дитячі зони, в яких діти можуть емоційно розвантажитися та отримати позитивні емоції.

Подаровані іграшки чудово доповнять ігровий простір та дозволять малечі швидше дочекатися своєї черги до лікаря. Тож тепер маленькі пацієнти, які відвідують медичний заклад зможуть весело і з користю провести час. А отримані ними позитивні емоції якнайкраще сприятимуть швидкому одужанню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
На Волині благодійники подарували іграшки для лікувальних закладів. ФОТО
Сьогодні, 02:14
В Україні стало більше свят
Сьогодні, 01:09
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Сьогодні, 00:03
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
26 червня на Волині: гортаючи календар 26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де на Волині не буде світла 25 червня Де на Волині не буде світла 25 червня
24 червень, 19:00
Через коронавірус у Луцьку перенесли концерт оркестру «Кантабіле» Через коронавірус у Луцьку перенесли концерт оркестру «Кантабіле»
24 червень, 02:12
Волинь – серед претендентів на посилення карантину Волинь – серед претендентів на посилення карантину
24 червень, 00:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
 0
На Волині благодійники подарували іграшки для лікувальних закладів. ФОТО
Сьогодні, 02:14
 0
В Україні стало більше свят
Сьогодні, 01:09
 0
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Сьогодні, 00:03
 0
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8