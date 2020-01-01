На Волині благодійники подарували іграшки для лікувальних закладів. ФОТО

На Волині Центр для дітей та сімей Карітас-Волинь, в межах Марафону добрих справ, передав іграшки амбулаторіям №1 та №3 КНП Нововолинської ЦПМСД.Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Карітас-Волинь".Подарунки від благодійного фонду вручили координатори дитячих проектів «Національна мережа центрів для дітей та сімей» та «Центр для дітей та молоді з інвалідністю» Карітас ВолиньтаУ відремонтованих лікувальних закладах з’явилися гарно облаштовані дитячі зони, в яких діти можуть емоційно розвантажитися та отримати позитивні емоції.Подаровані іграшки чудово доповнять ігровий простір та дозволять малечі швидше дочекатися своєї черги до лікаря. Тож тепер маленькі пацієнти, які відвідують медичний заклад зможуть весело і з користю провести час. А отримані ними позитивні емоції якнайкраще сприятимуть швидкому одужанню.