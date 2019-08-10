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Чистоту луцького повітря можна перевірити онлайн. ВІДЕО

Чистоту луцького повітря можна перевірити онлайн. ВІДЕО
У Луцьку почав роботу новий сервіс "Чисте повітря". На сайті відображається вміст шкідливих речовин у повітрі в режимі онлайн.

Про це повідомляє СуспільнеВолині.

"Сервіс розробили завдяки виграному проєкту" - розповідає розробниця ідеї Наталія Хмель і додає, що нині сервіс працює у тестовому режимі.

"Ще не було презентації, бо система не в промисловій експлуатації, проходить обкатку, бо з'ясовуємо, чи все врахували, чи є недоліки", - каже розробниця.

У Луцьку нині є 7 пунктів збору даних про повітря, ще по одній в селах Липляни та Жидичин.

Окрім сайту працює чат-бот у Telegram, який повідомляє коли повітря забруднене. У ньому можна розповісти про неприємний запах у місті.

Одна із систем моніторингу чистоти повітря у Луцьк розміщена під дахом будинку лучанина Ігоря Пуза на вулиці Шухевича. Щоб прилад працював – потрібне підключення до електромережі й інтернету.

"Дуже зручно, бо зранку встав, не виходячи на вулицю - зайшов у додатку, глянув яка погода, чистота повітря чи дощ іде", - розповідає чоловік.

Еколог Олег Гелета розповів Суспільному, що за даними сервісу стежать, каже, тут є погодинні дані про якість повітря та напрямок вітру, усе це зберігається впродовж двох днів. З його слів, перевищення допустимої кількості аміаку у новому сервісі не фіксували.

"При допустимих 200 мкг на м кубічний, у нас 26-25, при смороду 56, тобто негативного впливу покине немає. Торік ми фіксували перевищення аміаку у 22 рази і сірководню в 10-11 разів", - розповідає еколог.

Проєкт реалізували фінансової підтримки Республіки Польща, - розповіла начальниця відділу інформаційних технологій Луцької міськради Наталія Хмель. Суми вона не уточнила, каже: з міського бюджету на це не витратили жодної гривні.

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Теги: Луцьк, екологія
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