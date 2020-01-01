Показали, як на Волині гасили палаючу будівлю готелю. ФОТО, ВІДЕО





Пожежа розпочалась близько 19:30 25-го червня, - пише



Як розповідають очевидці, займання сталося на третьому поверсі. Причина займання поки що невідома.



Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовується.



На місці працюють рятувальники: три бригади з ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, одна з частини 5 міста Нововолинська, авто рятувальників з Іванич, а також пожежна бригада військових.







Відео пожежі, попубліковане на сторінці Твій Володимир.









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