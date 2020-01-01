Показали, як на Волині гасили палаючу будівлю готелю. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:16
У селі Заріччя, що біля Володимира-Волинського, загорілося триповерхове приміщення колишнього ресторану.
Пожежа розпочалась близько 19:30 25-го червня, - пише БУГ.
Як розповідають очевидці, займання сталося на третьому поверсі. Причина займання поки що невідома.
Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовується.
На місці працюють рятувальники: три бригади з ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, одна з частини 5 міста Нововолинська, авто рятувальників з Іванич, а також пожежна бригада військових.
Відео пожежі, попубліковане на сторінці Твій Володимир.
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Пожежа розпочалась близько 19:30 25-го червня, - пише БУГ.
Як розповідають очевидці, займання сталося на третьому поверсі. Причина займання поки що невідома.
Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовується.
На місці працюють рятувальники: три бригади з ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, одна з частини 5 міста Нововолинська, авто рятувальників з Іванич, а також пожежна бригада військових.
Відео пожежі, попубліковане на сторінці Твій Володимир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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