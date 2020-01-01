В Україні стало більше свят
Сьогодні, 01:09
Президент України Володимир Зеленський заснував в Україні День митника, який буде щорічно відзначатися 25 червня.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ураховуючи важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - йдеться в указі глави держави від 25 червня, повідомляється на його офіційному сайті.
Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ураховуючи важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - йдеться в указі глави держави від 25 червня, повідомляється на його офіційному сайті.
Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.
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