У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
У Чернівцях місцевий житель упіймав на затопленому внаслідок паводку Калинівському ринку величезну рибину.
Відповідне відео зняв випадковий очевидець, - пише НВ.
Помітивши рибу, що тріпотіла у воді, чоловік оглушив її палицею, а потім виловив руками.
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Відповідне відео зняв випадковий очевидець, - пише НВ.
Помітивши рибу, що тріпотіла у воді, чоловік оглушив її палицею, а потім виловив руками.
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