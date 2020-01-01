У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО





Відповідне відео зняв випадковий очевидець, - пише



Помітивши рибу, що тріпотіла у воді, чоловік оглушив її палицею, а потім виловив руками.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях місцевий житель упіймав на затопленому внаслідок паводку Калинівському ринку величезну рибину.Відповідне відео зняв випадковий очевидець, - пише НВ. Помітивши рибу, що тріпотіла у воді, чоловік оглушив її палицею, а потім виловив руками.

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