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У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО

У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО
У Чернівцях місцевий житель упіймав на затопленому внаслідок паводку Калинівському ринку величезну рибину.

Відповідне відео зняв випадковий очевидець, - пише НВ.

Помітивши рибу, що тріпотіла у воді, чоловік оглушив її палицею, а потім виловив руками.





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Теги: Чернівці
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