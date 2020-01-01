Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Луцької міської ради Андрій Білан.



"У Центральному парку Луцька розпочали роботи з обробки пішохідних доріжок для знищення кліщів та комарів. Схожі роботи заплановано провести в парку 900-річчя. Виконують відповідні роботи працівники обласного комунального підприємства "Профілактична дезінфекція", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали роботи зі знищення комарів та кліщів.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Луцької міської ради"У Центральному парку Луцька розпочали роботи з обробки пішохідних доріжок для знищення кліщів та комарів. Схожі роботи заплановано провести в парку 900-річчя. Виконують відповідні роботи працівники обласного комунального підприємства "Профілактична дезінфекція", - йдеться у дописі.

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