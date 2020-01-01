Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Сьогодні, 00:03
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали роботи зі знищення комарів та кліщів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
"У Центральному парку Луцька розпочали роботи з обробки пішохідних доріжок для знищення кліщів та комарів. Схожі роботи заплановано провести в парку 900-річчя. Виконують відповідні роботи працівники обласного комунального підприємства "Профілактична дезінфекція", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
"У Центральному парку Луцька розпочали роботи з обробки пішохідних доріжок для знищення кліщів та комарів. Схожі роботи заплановано провести в парку 900-річчя. Виконують відповідні роботи працівники обласного комунального підприємства "Профілактична дезінфекція", - йдеться у дописі.
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