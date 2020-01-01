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Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО

Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали роботи зі знищення комарів та кліщів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Луцької міської ради Андрій Білан.

"У Центральному парку Луцька розпочали роботи з обробки пішохідних доріжок для знищення кліщів та комарів. Схожі роботи заплановано провести в парку 900-річчя. Виконують відповідні роботи працівники обласного комунального підприємства "Профілактична дезінфекція", - йдеться у дописі.

Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО

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Теги: Луцьк, парк
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