вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО

У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
До військової частини 1141, яка базується у Луцьку, прибуло молоде поповнення.

Про це йдеться на сторінці військової частини у фейсбуці.

Цьогоріч призов до Національної гвардії України, який був перенесений у зв’язку з карантином, розпочався із півторамісячним запізненням. 25 червня до військової частини 1141 приєдналися перші цього року 10 молодих гвардійців призову І-2020. Усі вони прибули з Рівненщини.
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО


"На територію військової частини 1141 заїжджає автобус. З нього виходять десятеро юнаків. Це призовники з Рівненської області. Півтора року вони служитимуть у луцькій частині", - йдеться у дописі на сторінці луцьких гвардійців.

До прибуття призовників у Луцьку підготувалися заздалегідь. Все чітко за планом: спочатку знайомство, розміщення, обід. Потому кожен проходить ретельний медогляд, отримує форму і нову «військову стрижку».
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО

«Це у розмовах і в анекдотах армія виглядає як страшний сон. Насправді ж все зовсім не так. Умови для проходження служби тут комфортні. Годують у частині смачно (в обід із запропонованих страв я обрав гороховий суп, вівсяну кашу з тушкованим м’ясом і салат). Форму видали по розміру. Приміщення світлі, просторі, скрізь зроблений сучасний ремонт. Вважаю, що кожен справжній чоловік має відслужити. Саме тому і я тут», - каже Петро Волинський.

Кілька днів молоді гвардійці адаптовуватимуться до нових умов життя. Потому вирушать на 6-тижневий навчальний збір.

«Цього року так званий «курс молодого бійця» відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. Там усі хлопці призову І-2020 пройдуть базовий рівень підготовки військовослужбовців. Під час навчання, яке тісно поєднує у собі теорію та практику, призовники будуть опановувати ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ», - розповів начальник навчального збору капітан Дмитро Романюк.

Загалом до кінця липня, доки триватиме призов, у Луцькому батальйоні чекають на прибуття ще півсотні гвардійців з Волинської, Житомирської та Миколаївської областей.

У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Нацгвардія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:06
Найбільше за весь час: в Україні – 1109 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 72
Сьогодні, 08:46
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 08:28
Івано-франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО
Сьогодні, 07:31
В Україні будують дороги зі шлаку
Сьогодні, 06:27
Схожі новини
Що читають луцькі нацгвардійці під час карантину Що читають луцькі нацгвардійці під час карантину
23 квітень, 18:22
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
08 березень, 21:19
«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО «Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
14 лютий, 18:18
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
13 січень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:06
 0
Найбільше за весь час: в Україні – 1109 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 72
Сьогодні, 08:46
 0
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 08:28
 0
Івано-франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО
Сьогодні, 07:31
 0
В Україні будують дороги зі шлаку
Сьогодні, 06:27
 0
Медіа
відео
1/8