У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 08:28
До військової частини 1141, яка базується у Луцьку, прибуло молоде поповнення.
Про це йдеться на сторінці військової частини у фейсбуці.
Цьогоріч призов до Національної гвардії України, який був перенесений у зв’язку з карантином, розпочався із півторамісячним запізненням. 25 червня до військової частини 1141 приєдналися перші цього року 10 молодих гвардійців призову І-2020. Усі вони прибули з Рівненщини.
"На територію військової частини 1141 заїжджає автобус. З нього виходять десятеро юнаків. Це призовники з Рівненської області. Півтора року вони служитимуть у луцькій частині", - йдеться у дописі на сторінці луцьких гвардійців.
До прибуття призовників у Луцьку підготувалися заздалегідь. Все чітко за планом: спочатку знайомство, розміщення, обід. Потому кожен проходить ретельний медогляд, отримує форму і нову «військову стрижку».
«Це у розмовах і в анекдотах армія виглядає як страшний сон. Насправді ж все зовсім не так. Умови для проходження служби тут комфортні. Годують у частині смачно (в обід із запропонованих страв я обрав гороховий суп, вівсяну кашу з тушкованим м’ясом і салат). Форму видали по розміру. Приміщення світлі, просторі, скрізь зроблений сучасний ремонт. Вважаю, що кожен справжній чоловік має відслужити. Саме тому і я тут», - каже Петро Волинський.
Кілька днів молоді гвардійці адаптовуватимуться до нових умов життя. Потому вирушать на 6-тижневий навчальний збір.
«Цього року так званий «курс молодого бійця» відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. Там усі хлопці призову І-2020 пройдуть базовий рівень підготовки військовослужбовців. Під час навчання, яке тісно поєднує у собі теорію та практику, призовники будуть опановувати ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ», - розповів начальник навчального збору капітан Дмитро Романюк.
Загалом до кінця липня, доки триватиме призов, у Луцькому батальйоні чекають на прибуття ще півсотні гвардійців з Волинської, Житомирської та Миколаївської областей.
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Про це йдеться на сторінці військової частини у фейсбуці.
Цьогоріч призов до Національної гвардії України, який був перенесений у зв’язку з карантином, розпочався із півторамісячним запізненням. 25 червня до військової частини 1141 приєдналися перші цього року 10 молодих гвардійців призову І-2020. Усі вони прибули з Рівненщини.
"На територію військової частини 1141 заїжджає автобус. З нього виходять десятеро юнаків. Це призовники з Рівненської області. Півтора року вони служитимуть у луцькій частині", - йдеться у дописі на сторінці луцьких гвардійців.
До прибуття призовників у Луцьку підготувалися заздалегідь. Все чітко за планом: спочатку знайомство, розміщення, обід. Потому кожен проходить ретельний медогляд, отримує форму і нову «військову стрижку».
«Це у розмовах і в анекдотах армія виглядає як страшний сон. Насправді ж все зовсім не так. Умови для проходження служби тут комфортні. Годують у частині смачно (в обід із запропонованих страв я обрав гороховий суп, вівсяну кашу з тушкованим м’ясом і салат). Форму видали по розміру. Приміщення світлі, просторі, скрізь зроблений сучасний ремонт. Вважаю, що кожен справжній чоловік має відслужити. Саме тому і я тут», - каже Петро Волинський.
Кілька днів молоді гвардійці адаптовуватимуться до нових умов життя. Потому вирушать на 6-тижневий навчальний збір.
«Цього року так званий «курс молодого бійця» відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. Там усі хлопці призову І-2020 пройдуть базовий рівень підготовки військовослужбовців. Під час навчання, яке тісно поєднує у собі теорію та практику, призовники будуть опановувати ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ», - розповів начальник навчального збору капітан Дмитро Романюк.
Загалом до кінця липня, доки триватиме призов, у Луцькому батальйоні чекають на прибуття ще півсотні гвардійців з Волинської, Житомирської та Миколаївської областей.
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