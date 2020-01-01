У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО

До військової частини 1141, яка базується у Луцьку, прибуло молоде поповнення.Про це йдеться на сторінці військової частини у фейсбуці.Цьогоріч призов до Національної гвардії України, який був перенесений у зв’язку з карантином, розпочався із півторамісячним запізненням. 25 червня до військової частини 1141 приєдналися перші цього року 10 молодих гвардійців призову І-2020. Усі вони прибули з Рівненщини."На територію військової частини 1141 заїжджає автобус. З нього виходять десятеро юнаків. Це призовники з Рівненської області. Півтора року вони служитимуть у луцькій частині", - йдеться у дописі на сторінці луцьких гвардійців.До прибуття призовників у Луцьку підготувалися заздалегідь. Все чітко за планом: спочатку знайомство, розміщення, обід. Потому кожен проходить ретельний медогляд, отримує форму і нову «військову стрижку».«Це у розмовах і в анекдотах армія виглядає як страшний сон. Насправді ж все зовсім не так. Умови для проходження служби тут комфортні. Годують у частині смачно (в обід із запропонованих страв я обрав гороховий суп, вівсяну кашу з тушкованим м’ясом і салат). Форму видали по розміру. Приміщення світлі, просторі, скрізь зроблений сучасний ремонт. Вважаю, що кожен справжній чоловік має відслужити. Саме тому і я тут», - кажеКілька днів молоді гвардійці адаптовуватимуться до нових умов життя. Потому вирушать на 6-тижневий навчальний збір.«Цього року так званий «курс молодого бійця» відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. Там усі хлопці призову І-2020 пройдуть базовий рівень підготовки військовослужбовців. Під час навчання, яке тісно поєднує у собі теорію та практику, призовники будуть опановувати ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ», - розповів начальник навчального збору капітанЗагалом до кінця липня, доки триватиме призов, у Луцькому батальйоні чекають на прибуття ще півсотні гвардійців з Волинської, Житомирської та Миколаївської областей.