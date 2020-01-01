Найбільше за весь час: в Україні – 1109 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 72
Сьогодні, 08:46
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1109 осіб, одужав 541 пацієнт, зафіксували 19 летальних випадків.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 26 червня.
Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (209), Рівненській області (116) та місті Києві (113).
На Волині за попередню добу зареєстрували 72 нових випадкм хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 26 червня становить 2096 людей. Одужала 681 людина. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 59 людей. Тобто дві смерті - за останню добу.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 41 117 осіб, з них 17 758 одужали, летальних випадків — 1086.
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Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 26 червня.
Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (209), Рівненській області (116) та місті Києві (113).
На Волині за попередню добу зареєстрували 72 нових випадкм хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 26 червня становить 2096 людей. Одужала 681 людина. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 59 людей. Тобто дві смерті - за останню добу.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 41 117 осіб, з них 17 758 одужали, летальних випадків — 1086.
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Коментарі 1
А як це за останню добу? Коли результат тесту потрібно чекати до 10 днів?
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