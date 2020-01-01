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Мандрує вокзалами та готує їжу на вогні: що відомо про бабусю, яка більше місяця живе на волинській станції

Мандрує вокзалами та готує їжу на вогні: що відомо про бабусю, яка більше місяця живе на волинській станції
Працівники соцзахисту навідалися до бабусі, що живе на станції в Іваничах. Жінка розповіла, що не потребує допомоги.

Про це інформує БУГ.

Нагадаємо, вже кілька тижнів на території залізничної станції в селищі Іваничі перебуває літня жінка. Сидить на лавочці просто неба, не зважаючи на спеку, дощ чи град. Там же й ночує. При собі має кілька сумок з речами.

25-го червня до пані Євгенії Галети навідалися представники соціальних служб з Володимира-Волинського, адже, як виявилося, саме тут їй виплачують пенсію.

Як розповів начальник Володимир-Волинського управління соціального захисту населення Олександр Смикалюк, виїжджали на станцію та спілкувалися із жінкою, оскільки вирішили, що повинні зреагувати, адже Євгенія Петрівна отримує пенсію у Володимирі.

Жінка – уродженка села Гранатів Локачинського району і там має рідню, зауважив Смикалюк. Проте у розмові говорила, що туди повертатися не збирається, оскільки у родичів своє життя.

Інших документів у жінки, окрім довідки з Пенсійного Фонду, немає. Проте в реєстрах вона не значиться як недієздатна. Оскільки у неї відсутній паспорт, місце реєстрації (проживання) дізнатися не вдалося.

“Ніяких кінців ми не знайшли, пропонували доставити у ТМО наше, щоб пройшла медичний огляд. Далі би вже думали, чи відправляти в психоневрологічний інтернат до Луцька, чи наш терцентр. На всі пропозиції в категоричній формі вона відмовила, на контакт не йде. Сказала, чого взагалі до неї причепилися і що ми від неї хочемо”, – сказав Олександр Смикалюк.

Пані Євгенія заявила, що піклування не потребує і, оскільки жінка не визнана недієздатною, ніхто не має права направляти її примусово в орган піклування чи на обстеження. Від медичного обстеження вона відмовилася.

“Без рішення суду ми не маємо права робити якихось висновків. Якби вона була недієздатною, то всі правочини здійснював би орган опіки і ми би вирішували її подальшу долю. Для початку її треба відправити на обстеження, але без її згоди ми цього зробити не можемо” - сказав начальник Володимир-Волинського управління соціального захисту.

Працівники соціальної служби пропонували жінці допомогу, підвезти її додому, проте вона відмовилася.

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Теги: Іваничі, жінка, залізничний вокзал
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