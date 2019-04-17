Що у декларації головного лікаря волинської психлікарні





Лікарка вказала, що проживає та приписана у Луцьку, - пише видання



Із 2006 року володіє земельною ділянкою площею 18 соток та житловим будинком площею 64 м. кв. у селищі Олика Ківерцівського району.



Чоловік Микола Юрко з 1996 року має 15 соток землі в Олиці, а з 2006 року став у цьому ж селі власником ще 15 соток. У 2009 році він придбав 10 соток землі у селі Люб’язь Любешівського району, а у 2017 році став власником 11,64 сотки землі у селі Романів Луцького району. У Луцьку чоловік має дві квартири – з 1998 року площею 63,7 м. кв. та з 2007 року площею 54 м. кв.



У 2018 році Микола Юрко придбав авто «NISSAN ROGUE» 2018 року випуску вартістю 385,695 тисячі гривень.



У 2019 році Людмила Юрко отримала 221,285 тисячі гривень зарплати, 128,024 тисячі гривень пенсії та 6,78 тисячі гривень гонорарів від ТзОВ «Фарма Старт». Чоловік, який працює лікарем-невропатологом, отримав у Волинській обласній клінічній лікарні 274,854 тисячі гривень зарплати.



Микола Юрко з 2011 року має кредит в «Укрсиббанку». Залишок позики на момент звітного періоду — 89,541 тисячі гривень.

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