Дві смерті і 72 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:09
За останню добу на Волині зареєстрували 72 нових випадки захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 25, Луцький район – 5, Камінь-Каширський район – 14, Ратнівський район – 8, Любомльський район – 5, Горохівський район – 3, Маневицький район – 3, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 8, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Шацький район – 1. За добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ківерцівського району).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 427 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 159 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 309 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 258 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Володимир-Волинський район – 194 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 115 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 30 випадків;
Камінь-Каширський район – 140 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 108 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Маневицький район – 78 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 59 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 34 випадки;
Любешівський район – 33 випадки;
Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Шацький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 963 особи, в тому числі за останню добу – 283 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 427 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 159 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 309 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 258 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Володимир-Волинський район – 194 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 115 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 30 випадків;
Камінь-Каширський район – 140 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 108 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Маневицький район – 78 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 59 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 34 випадки;
Любешівський район – 33 випадки;
Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Шацький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 963 особи, в тому числі за останню добу – 283 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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