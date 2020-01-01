Дві смерті і 72 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 72 нових випадки захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 25, Луцький район – 5, Камінь-Каширський район – 14, Ратнівський район – 8, Любомльський район – 5, Горохівський район – 3, Маневицький район – 3, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 8, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Шацький район – 1. За добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ківерцівського району).Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 427 випадків, в т.ч. 11 летальних;Луцький район – 159 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 309 випадків, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 258 випадків, в т.ч. 8 летальних;Володимир-Волинський район – 194 випадки, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 115 випадків, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 30 випадків;Камінь-Каширський район – 140 випадків, в т.ч. 6 летальних;Ратнівський район – 108 випадків, в т.ч. 3 летальних;Маневицький район – 78 випадків, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;Горохівський район – 59 випадків, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 34 випадки;Любешівський район – 33 випадки;Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;Шацький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 13 випадків.За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 963 особи, в тому числі за останню добу – 283 особи.