У «ПортCity» – виставка художника*

Миколи Солопа.

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Як говорить художник, натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи не пробував це робити.



"Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - каже Миколи Солопа.

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Тема виставки: абстракція (авторська техніка). Насолоджуватися витворами мистецтва художника ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі "ПортCity".

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Також нагадують, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.



Деталі конкурсу:

Анкета для реєстрації:



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