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У «ПортCity» – виставка художника*

У «ПортCity» – виставка художника*
В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity" уже відсьогодні, 26 червня, до 9 липня ви зможете насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа.

Як говорить художник, натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи не пробував це робити.

"Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - каже Миколи Солопа.

Тема виставки: абстракція (авторська техніка). Насолоджуватися витворами мистецтва художника ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі "ПортCity".

Також нагадують, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.

Деталі конкурсу: https://www.facebook.com/180838485443500/posts/1344075012453169/
Анкета для реєстрації: https://bit.ly/portcityart

У «ПортCity» – виставка художника*

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Теги: виставка, ПортCity
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