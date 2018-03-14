У «ПортCity» – виставка художника*
Сьогодні, 10:39
В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity" уже відсьогодні, 26 червня, до 9 липня ви зможете насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа.
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Як говорить художник, натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи не пробував це робити.
"Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - каже Миколи Солопа.
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Тема виставки: абстракція (авторська техніка). Насолоджуватися витворами мистецтва художника ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі "ПортCity".
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Також нагадують, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.
Деталі конкурсу: https://www.facebook.com/180838485443500/posts/1344075012453169/
Анкета для реєстрації: https://bit.ly/portcityart
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⠀
Як говорить художник, натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи не пробував це робити.
"Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - каже Миколи Солопа.
⠀
Тема виставки: абстракція (авторська техніка). Насолоджуватися витворами мистецтва художника ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі "ПортCity".
⠀
Також нагадують, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.
Деталі конкурсу: https://www.facebook.com/180838485443500/posts/1344075012453169/
Анкета для реєстрації: https://bit.ly/portcityart
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