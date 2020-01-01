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Волинь – у ТОП-5 регіонів, де найбільше порушують карантин

Волинь – у ТОП-5 регіонів, де найбільше порушують карантин
Найбільше адміністративних порушень щодо карантину виявили у Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Волинській областях, а також у місті Київ.

Про це повідомили у Національній поліції України у відповіді на запит УНН.

Так, згідно з наявною інформацією щодо виявлених адмінправопорушень та порушників, суми накладених і сплачених штрафів відповідно до статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення з 12 березня до 22 червня, в Україні найбільшу кількість порушень зафіксували у Дніпропетровській області - 2358, на другому місці - Харківська область - 1822, а на третьому - місто Київ - 1374 порушення.

Далі у списку розташувалися Львівська область - 807 та Волинська область - 684 правопорушення.

У Дніпропетровській області виявили 2293 порушники карантину, у Харківській - 1816, у Києві - 1355, на Львівщині - 798, а на Волині - 671.

Загалом склали 108 адмінпротоколів на суму 1,8 мільйона гривень. Однак порушники не сплатили жодної гривні.

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Теги: карантин, порушення
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