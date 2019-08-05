На городах волинян поліцейські знайшли мак і коноплю. ФОТО

За добу поліцейські Волині виявили понад 2 тисячі рослин незаконного посіву маку та коноплі.Так, 25 липня на присадибній ділянці 55-річної жительки Ратнівського району виявили понад 1200 рослин незаконного посіву маку. Дещо менше, 474 рослини, виявили правоохоронці на земельній ділянці жительки Горохівського району, а на городі жительки Рожищенського району – 200 таких рослин, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Окрім цього, на присадибній ділянці жителя Ковельського району поліцейські знайшли понад 300 рослин коноплі.Усі незаконно висіяні рослини правоохоронці вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За усіма фактами незаконного посіву, вирощування снотворного маку та конопель слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України.Правоохоронці Волині застерігають: незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.