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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 червня

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 червня
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 14 нових випадків коронавірусної інфекції.

Захворіли мешканці міста (7 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Підцир'я, Грудки, Гута-Боровенська, Добре, Острівок – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 140 жителів Камінь-Каширщини.

Нагадаємо, що станом на 26 червня в області зафіксували 2096 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Камінь-Каширський
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