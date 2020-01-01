Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 червня





Захворіли мешканці міста (7 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Підцир'я, Грудки, Гута-Боровенська, Добре, Острівок – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.



За весь період спостереження COVID-19 виявили у 140 жителів Камінь-Каширщини.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 14 нових випадків коронавірусної інфекції.Захворіли мешканці міста (7 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Підцир'я, Грудки, Гута-Боровенська, Добре, Острівок – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.За весь період спостереження COVID-19 виявили у 140 жителів Камінь-Каширщини.Нагадаємо, що станом на 26 червня в області зафіксували 2096 випадків коронавірусної інфекції , які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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