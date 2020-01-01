Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 червня
Сьогодні, 11:17
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 14 нових випадків коронавірусної інфекції.
Захворіли мешканці міста (7 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Підцир'я, Грудки, Гута-Боровенська, Добре, Острівок – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 140 жителів Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, що станом на 26 червня в області зафіксували 2096 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Захворіли мешканці міста (7 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Підцир'я, Грудки, Гута-Боровенська, Добре, Острівок – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 140 жителів Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, що станом на 26 червня в області зафіксували 2096 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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