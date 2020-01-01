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На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО

На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
У Рокитнівському районі 25 червня під час обшуків поліцейські вилучили понад 140 кілограмів бурштину.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Рівненської області.

Два санкціоновані обшуки проводили на Рокитнівщині у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 28 (вчинення злочину організованою групою) та частиною 2 статті 240-1 (Незаконні збут, придбання, передача, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України, за фактом протиправної діяльності організованої злочинної групи, учасники якої на території Рівненської області налагодили діяльність в сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами з подальшим його збутом за межі державного кордону України.

За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання 45-ти та 48-річних жительок Рокитнівського району необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій загальною вагою 143 кілограми.

Досудове розслідування триває. Вартість вилученого, яке відправлене для проведення експертизи, встановлюють.

На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО

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Теги: Рівненщина, обшуки, бурштин
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