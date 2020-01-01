На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:56
У Рокитнівському районі 25 червня під час обшуків поліцейські вилучили понад 140 кілограмів бурштину.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Рівненської області.
Два санкціоновані обшуки проводили на Рокитнівщині у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 28 (вчинення злочину організованою групою) та частиною 2 статті 240-1 (Незаконні збут, придбання, передача, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України, за фактом протиправної діяльності організованої злочинної групи, учасники якої на території Рівненської області налагодили діяльність в сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами з подальшим його збутом за межі державного кордону України.
За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання 45-ти та 48-річних жительок Рокитнівського району необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій загальною вагою 143 кілограми.
Досудове розслідування триває. Вартість вилученого, яке відправлене для проведення експертизи, встановлюють.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Рівненської області.
Два санкціоновані обшуки проводили на Рокитнівщині у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 28 (вчинення злочину організованою групою) та частиною 2 статті 240-1 (Незаконні збут, придбання, передача, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України, за фактом протиправної діяльності організованої злочинної групи, учасники якої на території Рівненської області налагодили діяльність в сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами з подальшим його збутом за межі державного кордону України.
За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання 45-ти та 48-річних жительок Рокитнівського району необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій загальною вагою 143 кілограми.
Досудове розслідування триває. Вартість вилученого, яке відправлене для проведення експертизи, встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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