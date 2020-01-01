На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО





Про це



Два санкціоновані обшуки проводили на Рокитнівщині у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 28 (вчинення злочину організованою групою) та частиною 2 статті 240-1 (Незаконні збут, придбання, передача, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України, за фактом протиправної діяльності організованої злочинної групи, учасники якої на території Рівненської області налагодили діяльність в сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами з подальшим його збутом за межі державного кордону України.



За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання 45-ти та 48-річних жительок Рокитнівського району необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій загальною вагою 143 кілограми.



Досудове розслідування триває. Вартість вилученого, яке відправлене для проведення експертизи, встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рокитнівському районі 25 червня під час обшуків поліцейські вилучили понад 140 кілограмів бурштину.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Рівненської області.Два санкціоновані обшуки проводили на Рокитнівщині у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 28 (вчинення злочину організованою групою) та частиною 2 статті 240-1 (Незаконні збут, придбання, передача, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України, за фактом протиправної діяльності організованої злочинної групи, учасники якої на території Рівненської області налагодили діяльність в сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами з подальшим його збутом за межі державного кордону України.За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання 45-ти та 48-річних жительок Рокитнівського району необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій загальною вагою 143 кілограми.Досудове розслідування триває. Вартість вилученого, яке відправлене для проведення експертизи, встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію