Поліція розшукує крадія з Луцька

Сергія Миколайовича Вишневського, жителя Луцька.



Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



Його прикмети: на вигляд – 35-45 років, зріст – 165-175 см, волосся – коротке, світло-русе, очі темного кольору.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 41-річного, жителя Луцька.Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.: на вигляд – 35-45 років, зріст – 165-175 см, волосся – коротке, світло-русе, очі темного кольору.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

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