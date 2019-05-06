Поліція розшукує крадія з Луцька
Сьогодні, 12:02
Поліція розшукує 41-річного Сергія Миколайовича Вишневського, жителя Луцька.
Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Його прикмети: на вигляд – 35-45 років, зріст – 165-175 см, волосся – коротке, світло-русе, очі темного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Його прикмети: на вигляд – 35-45 років, зріст – 165-175 см, волосся – коротке, світло-русе, очі темного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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