вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція розшукує крадія з Луцька

Поліція розшукує крадія з Луцька
Поліція розшукує 41-річного Сергія Миколайовича Вишневського, жителя Луцька.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Його прикмети: на вигляд – 35-45 років, зріст – 165-175 см, волосся – коротке, світло-русе, очі темного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, поліція, злочин, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку від початку року інспектори з паркування склали на горе-водіїв понад 8 тисяч постанов
Сьогодні, 12:30
«ПортCity» запрошує на конкурс фотозон*
Сьогодні, 12:10
Поліція розшукує крадія з Луцька
Сьогодні, 12:02
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:56
У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка з психічною хворобою
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
Правоохоронці розшукують 45-річного лучанина за скоєння тяжких злочинів. ФОТО Правоохоронці розшукують 45-річного лучанина за скоєння тяжких злочинів. ФОТО
06 травень, 2019, 15:39
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
26 червень, 2018, 10:20
Поліція розшукує грузина, який переховується на Волині. ФОТО Поліція розшукує грузина, який переховується на Волині. ФОТО
18 квітень, 2018, 09:46
Поліцейські розшукують лучанина-крадія. ФОТО Поліцейські розшукують лучанина-крадія. ФОТО
14 квітень, 2018, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку від початку року інспектори з паркування склали на горе-водіїв понад 8 тисяч постанов
Сьогодні, 12:30
 0
«ПортCity» запрошує на конкурс фотозон*
Сьогодні, 12:10
 0
Поліція розшукує крадія з Луцька
Сьогодні, 12:02
 0
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:56
 0
У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка з психічною хворобою
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8