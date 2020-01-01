Волинян закликають підтримати сина померлого волонтера

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.28 червня святкуватиме 11-ий день народження. Батько хлопцябув активним учасником Революції Гідності, перебуваючи у Луцьку, він волонтерив разом із однодумцями. Дуже шкодував, що за станом здоров’я його не могли взяти в АТО, але разом із хлопцями неодноразово возив допомогу на Схід. У той же час очолював громадську організацію «Ветеранська спілка політв’язнів та репресованих» у Луцьку, підтримував патріотичні рухи. На жаль, важка хвороба скосила молодого чоловіка. І 16 вересня 2018 року у 35-річному віці він відійшов у кращий світ, залишивши дружину, маму та трьох дітей.Олег закінчив 5-ий клас, який йому дався нелегко, адже втрату батька він переживав нелегко. Найбільше йому подобається займатись в клубі «Рубіж» рукопашним боєм. На жаль, карантин на довгий час закрив усі секції, та й власне дітей по своїх домівках. А ще Олег, як і його тато є патріотом своєї країни, тому й не дивно, що він хоче стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.За кордоном хлопець ще ніколи не бував, а за межами області їздив до бабусь у Львівську область.Мама Ірина розповідає, що працює медсестрою в дитячій лікарні і намагається приділити діткам максимум часу та забезпечити сім’ю усім необхідним, а Олежик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз, і не проти листів та вітальних листівок.Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.ПРИВАТБАНК 4149 4991 0660 1691 - (Гураль Ірина)Олег Гураль - 11 років (28.07.2009). м. Луцьк. Ріст: 150; Розмір взуття: 39.