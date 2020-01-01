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Волинян закликають підтримати сина померлого волонтера

Волинян закликають підтримати сина померлого волонтера
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

28 червня святкуватиме 11-ий день народження Олег Гураль. Батько хлопця Ігор Гураль був активним учасником Революції Гідності, перебуваючи у Луцьку, він волонтерив разом із однодумцями. Дуже шкодував, що за станом здоров’я його не могли взяти в АТО, але разом із хлопцями неодноразово возив допомогу на Схід. У той же час очолював громадську організацію «Ветеранська спілка політв’язнів та репресованих» у Луцьку, підтримував патріотичні рухи. На жаль, важка хвороба скосила молодого чоловіка. І 16 вересня 2018 року у 35-річному віці він відійшов у кращий світ, залишивши дружину, маму та трьох дітей.

Олег закінчив 5-ий клас, який йому дався нелегко, адже втрату батька він переживав нелегко. Найбільше йому подобається займатись в клубі «Рубіж» рукопашним боєм. На жаль, карантин на довгий час закрив усі секції, та й власне дітей по своїх домівках. А ще Олег, як і його тато є патріотом своєї країни, тому й не дивно, що він хоче стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.

За кордоном хлопець ще ніколи не бував, а за межами області їздив до бабусь у Львівську область.

Мама Ірина розповідає, що працює медсестрою в дитячій лікарні і намагається приділити діткам максимум часу та забезпечити сім’ю усім необхідним, а Олежик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз, і не проти листів та вітальних листівок.

Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину: ПРИВАТБАНК 4149 4991 0660 1691 - (Гураль Ірина)

Інформація для благодійників: Олег Гураль - 11 років (28.07.2009). м. Луцьк. Ріст: 150; Розмір взуття: 39.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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