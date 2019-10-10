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У Луцьку від початку року інспектори з паркування склали на горе-водіїв понад 8 тисяч постанов

У Луцьку від початку року інспектори з паркування склали на горе-водіїв понад 8 тисяч постанов
В період з 1 січня 2020 по 26 червня 2020 року інспектори з паркування департаменту муніципальної варти винесли 8208 повідомлень, а в подальшому і постанов за порушення ПДР.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Інспектори департаменту виносять постанови та накладають адміністративні стягнення у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису).

Інспектори муніципальної варти склали штрафів у сфері порушення ПДР на загальну суму - 3 207 300 гривень.

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Теги: муніципали, горе-водії, паркування
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Коментарі 2
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А скільки їх притягнули до сплати штрафів і скільки їх (кількість)сплотили штраф?
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Муніципали це ті само рекетири, штрафи в основному для тих, хто по суті, нікому не заважає, а обраних, хто дійсно як бидло паркується, вони не помічають принципово
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