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У Нововолинській міськраді ліквідують відділ молоді та спорту

У Нововолинській міськраді ліквідують відділ молоді та спорту
Відділ у справах молоді та спорту Нововолинської міської ради ліквідують з 1-го вересня.

Відповідне рішення затвердили на засіданні сесії 25-го червня, - пише Буг.

«Сектор у справах сім’ї та оздоровлення дітей» буде утворений при управлінні соціального захисту населення. А в управлінні освіти з’явиться головний спеціаліст з питань молоді, фізичної культури та спорту.

На сектор у справах сім’ї та оздоровлення дітей будуть покладені організації оздоровлення, відпочинку дітей та забезпечення контролю за використанням коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з 1 липня 2020 року.

А пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту та низку інших функцій покладені на спеціаліста управління освіти.

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Теги: Нововолинськ, відділ молоді та спорту
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