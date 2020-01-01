У Нововолинській міськраді ліквідують відділ молоді та спорту
Сьогодні, 20:12
Відділ у справах молоді та спорту Нововолинської міської ради ліквідують з 1-го вересня.
Відповідне рішення затвердили на засіданні сесії 25-го червня, - пише Буг.
«Сектор у справах сім’ї та оздоровлення дітей» буде утворений при управлінні соціального захисту населення. А в управлінні освіти з’явиться головний спеціаліст з питань молоді, фізичної культури та спорту.
На сектор у справах сім’ї та оздоровлення дітей будуть покладені організації оздоровлення, відпочинку дітей та забезпечення контролю за використанням коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з 1 липня 2020 року.
А пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту та низку інших функцій покладені на спеціаліста управління освіти.
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Відповідне рішення затвердили на засіданні сесії 25-го червня, - пише Буг.
«Сектор у справах сім’ї та оздоровлення дітей» буде утворений при управлінні соціального захисту населення. А в управлінні освіти з’явиться головний спеціаліст з питань молоді, фізичної культури та спорту.
На сектор у справах сім’ї та оздоровлення дітей будуть покладені організації оздоровлення, відпочинку дітей та забезпечення контролю за використанням коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з 1 липня 2020 року.
А пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту та низку інших функцій покладені на спеціаліста управління освіти.
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