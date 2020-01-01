У «Яровиці» пропонують «євродвійки» за ціною однокімнатних квартир*

«Євродвійка» - один з найперспективніших видів житла. Розповімо трохи детальніше, чому так.Квартири такого формату з'явилися в Європі орієнтовно в 70-х роках ХХ століття. Якщо у нас вони поки займають не більше 3% ринку, то в нових будинках Барселони, наприклад, вони складають до 70% загальної частки.Ми звикли до двох форматів - квартири з окремими кімнатами і студії, де кухня, вітальня і спальня розташовані в єдиному просторі.«Євродвійки» ж об'єднують кращі властивості цих двох видів і представляють новий, гібридний формат. Кухня і вітальня в них об'єднані, але при цьому є ізольована спальня.Переваги таких квартир суттєві.1. Об'єднаний простір дозволяє планувати без зайвих коридорів, тому площа таких квартир небагато менша, ніж у звичайних «двійок», що дозволяє знизити вартість.2. Без «порожніх» зон. Планування «євродвійки» розраховується так, щоб кожен метр площі не стояв без діла і мешканці не переплачували за коридори і переходи. У звичних квартирах основна частина припадає на житлові кімнати, тому розмір кухні не завжди дозволяє в ній з комфортом приймати гостей. Так що спальня, крім свого основного призначення, починає виконувати функції вітальні, робочого кабінету і навіть дитячої. В результаті - жодного повноцінного приміщення.У «євродвійках» всі функції можна віддати великому загальному приміщенню, а в спальні спокійно усамітнюватися. Також такий формат буде зручний молодій мамі: поки вона займається господарськими справами на кухні, дитина буде під її наглядом в зоні вітальні, що важко здійснити з ізольованими кімнатами.3.Трансформація і більше можливостей для дизайну. «євродвійки» легко адаптовувати під потреби мешканців. У них більше світла і «повітря», що позитивно позначається на самопочутті людини.Отже, майбутнє за євроформатом.Житловий комплек, що знаходиться в центрі Луцька, має цікаві пропозиції квартир-«євродвійки» за ціною однокімнатної квартири, де ви матимете можливість самостійно планувати свій простір. Наприклад, центром квартири можна зробити кухню, щоб проводити вільний час разом з сім’єю, приймати гостей, відпочивати у вихідні та вечірні години. Відсутність перегородки між кухнею і вітальнею перетворить приміщення в простір, де легко розмістяться великий обідній стіл, дивани, крісла, телевізор і все, що душа забажає.А можна, навпаки відгородити зону приготування їжі, а вільний простір зонувати на комфортні спальню та вітальню. І ще залишиться місце для шафок та диванчика у приймальній.«Євродвійки» у «Яровиці» дуже ефектні, тому що, окрім можливості вільного планування, мають панорамні вікна з краєвидом на річку Стир.Ознайомитись з «євродвійками» можна, завітавши в консультаційний центр «Яровиці».