Померлий від ускладнень коронавірусу чоловік з Ківерцівського району мав гіпертонічну хворобу
Сьогодні, 13:15
За минулу добу від ускладнень коронавірусу на Волині померли двоє людей. Це – жителі Луцька та Ківерцівського району. Померлому від ускладнень хвороби жителю Ківерцівського району було 60 років.
Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.
За її словами, чоловік лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, де і помер. Він мав важке супутнє захворювання – гіпертонічну хворобу.
Нагадаємо, померлій лучанці було 50 років. Вона мала психічне захворювання – шизофренію. За словами Тетяни Щербак, у неї був також цукровий діабет.
За останню добу на Волині зареєстрували 72 нових випадки захворювання на COVID-19. За добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ківерцівського району).
Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян за весь час, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.
За її словами, чоловік лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, де і помер. Він мав важке супутнє захворювання – гіпертонічну хворобу.
Нагадаємо, померлій лучанці було 50 років. Вона мала психічне захворювання – шизофренію. За словами Тетяни Щербак, у неї був також цукровий діабет.
За останню добу на Волині зареєстрували 72 нових випадки захворювання на COVID-19. За добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ківерцівського району).
Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян за весь час, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода в Україні у липні
Сьогодні, 13:29
Померлий від ускладнень коронавірусу чоловік з Ківерцівського району мав гіпертонічну хворобу
Сьогодні, 13:15
Волинян закликають підтримати сина померлого волонтера
Сьогодні, 12:55
У Луцьку від початку року інспектори з паркування склали на горе-водіїв понад 8 тисяч постанов
Сьогодні, 12:30