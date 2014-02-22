Померлий від ускладнень коронавірусу чоловік з Ківерцівського району мав гіпертонічну хворобу

За минулу добу від ускладнень коронавірусу на Волині померли двоє людей. Це – жителі Луцька та Ківерцівського району. Померлому від ускладнень хвороби жителю Ківерцівського району було 60 років.Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністраціїЗа її словами, чоловік лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, де і помер. Він мав важке супутнє захворювання – гіпертонічну хворобу.Нагадаємо,Вона мала психічне захворювання – шизофренію. За словами Тетяни Щербак, у неї був також цукровий діабет.За останню добу на Волині зареєструвалиЗа добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ківерцівського району).Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян за весь час, на жаль, померли від ускладнень хвороби.