У районі на Волині перевірили заклади на дотримання карантину: які виявили порушення
Сьогодні, 13:50
25 червня спеціалісти Володимир-Волинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області спільно із представником Національної поліції провели моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.
Про це йдеться на сайті міської ради Володимира.
Зокрема, обстежили 3 заклади громадського харчування, 1 магазин торгівлі непродовольчими товарами, 5 продовольчих магазинів, 3 перукарні, 3 заклади загальної середньої освіти, 1 ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
Виявлені порушення:
– не здійснюються записи температурного скринінгу працівників;
– не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ;
– відсутні паперові рушники у санітарних кімнатах;
– не ведуться журнали проведення дезінфекції.
З метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті міської ради Володимира.
Зокрема, обстежили 3 заклади громадського харчування, 1 магазин торгівлі непродовольчими товарами, 5 продовольчих магазинів, 3 перукарні, 3 заклади загальної середньої освіти, 1 ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
Виявлені порушення:
– не здійснюються записи температурного скринінгу працівників;
– не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ;
– відсутні паперові рушники у санітарних кімнатах;
– не ведуться журнали проведення дезінфекції.
З метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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