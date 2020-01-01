У районі на Волині перевірили заклади на дотримання карантину: які виявили порушення





Про це



Зокрема, обстежили 3 заклади громадського харчування, 1 магазин торгівлі непродовольчими товарами, 5 продовольчих магазинів, 3 перукарні, 3 заклади загальної середньої освіти, 1 ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.



Виявлені порушення:



– не здійснюються записи температурного скринінгу працівників;



– не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ;



– відсутні паперові рушники у санітарних кімнатах;



– не ведуться журнали проведення дезінфекції.



З метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 червня спеціалісти Володимир-Волинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області спільно із представником Національної поліції провели моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.Про це йдеться на сайті міської ради Володимира.Зокрема, обстежили 3 заклади громадського харчування, 1 магазин торгівлі непродовольчими товарами, 5 продовольчих магазинів, 3 перукарні, 3 заклади загальної середньої освіти, 1 ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.Виявлені порушення:– не здійснюються записи температурного скринінгу працівників;– не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ;– відсутні паперові рушники у санітарних кімнатах;– не ведуться журнали проведення дезінфекції.З метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби.

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