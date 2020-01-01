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У районі на Волині перевірили заклади на дотримання карантину: які виявили порушення

У районі на Волині перевірили заклади на дотримання карантину: які виявили порушення
25 червня спеціалісти Володимир-Волинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області спільно із представником Національної поліції провели моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.

Про це йдеться на сайті міської ради Володимира.

Зокрема, обстежили 3 заклади громадського харчування, 1 магазин торгівлі непродовольчими товарами, 5 продовольчих магазинів, 3 перукарні, 3 заклади загальної середньої освіти, 1 ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.

Виявлені порушення:

– не здійснюються записи температурного скринінгу працівників;

– не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ;

– відсутні паперові рушники у санітарних кімнатах;

– не ведуться журнали проведення дезінфекції.

З метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Володимир, порушення карантину, моніторингова група
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