В ОДА підтвердили, що два тренери ФК «Волинь» захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:41
Коронавірусом інфікувалися двоє представників тренерського складу футбольного клубу «Волинь».
Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.
Зауважимо, раніше про отримання двох позитивних результатів дослідження повідомляла пресслужба клубу. До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про інфікування головного тренера команди Андрія Тлумака, якого учора, 25 червня, не було під час гри команди з одеським «Чорноморцем».
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Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.
Зауважимо, раніше про отримання двох позитивних результатів дослідження повідомляла пресслужба клубу. До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про інфікування головного тренера команди Андрія Тлумака, якого учора, 25 червня, не було під час гри команди з одеським «Чорноморцем».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Волинь» розгромно програла «Чорноморцю»
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