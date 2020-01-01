В ОДА підтвердили, що два тренери ФК «Волинь» захворіли на коронавірус





Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.



Зауважимо, раніше про отримання Андрія Тлумака, якого учора, 25 червня, не було під час гри команди з одеським «Чорноморцем».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коронавірусом інфікувалися двоє представників тренерського складу футбольного клубу «Волинь».Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністраціїЗауважимо, раніше про отримання двох позитивних результатів дослідження повідомляла пресслужба клубу . До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про інфікування головного тренера команди, якого учора, 25 червня, не було під час гри команди з одеським «Чорноморцем».

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