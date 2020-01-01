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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині коронавірусом інфікувалися працівники університету, спеціаліст відділу прокуратури, священник і шахтарі

На Волині коронавірусом інфікувалися працівники університету, спеціаліст відділу прокуратури, священник і шахтарі
На Волині коронавірус виявляють у все більшої кількості людей. Серед інфікованих – представники різноманітних професій та вікових груп.

Про це йшлося сьогодні, 26 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що серед виявлених за останню добу інфікованих – 6 дітей і 8 медиків.

Окрім того, серед нововиявлених хворих – 3 працівники поліції (Нововолинськ, Луцьк, Камінь-Каширський), 2 працівники університету «Україна», два тренери ФК «Волинь», 2 вчителі (у селах Старосілля Маневицького району та Мельники-Річицькі Ратнівського району), по 1 одному працівнику таких підприємств та установ, як «Укрпошта», селищна рада, 2 тренери ФК «Волинь», священник селища Ратне з церкви УПЦ (МП), інспектори Держгеокадастру у Волинській області та спеціаліст прокуратури у Камінь-Каширському районному відділі, працівники шахти, продавець в магазині і продавець на ринку.

«Ніхто не застрахований: ні домогосподарка, ні продавець, ні вчитель, ні посадовець. Будь хто може захворіти на коронавірус. Тому треба бути максимально обережними», - зауважила Тетяна Щербак.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 72 нових випадки захворювання на COVID-19. За добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ківерцівського району). Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян за весь час, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

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Теги: Волинь, священники, шахтарі, коронавірус
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