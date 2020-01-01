Влада не збирається списувати борги за комуналку, – Тарас Шкітер про скандальний законопроєкт. ВІДЕО

Влада не збирається списувати борги за комуналку, – Тарас Шкітер про скандальний законопроєкт. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
Проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» є «грою в політику», і аж ніяк не виваженим кроком.
У цьому переконаний співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер. Про це він розповів 25 червня під час круглого столу, який організував Рух, засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".
«Ми, готуючись до круглого столу, розбиралися в цьому питанні. Цей законопроєкт, який вніс паніку, про списання боргів, був розроблений для виборців. Очевидно, він проголосований не буде, але виборцям можна буде сказати: «Ми хотіли вам списати, але не вийшло», – зауважив Тарас Шкітер.
Також додав, що, швидше всього, буде прийнятий законопроєкт про реструктуризацію боргів, а не повне списання.
«Але вони, граючись в політику і набираючи собі рейтинги, вносять дисбаланс у суспільство. Адже дійсно, чимало людей говорять, що платити не будуть. А тим людям, які керують комунальними підприємствами, сумлінно платять та головам ОСББ це створює шалені проблеми», – додав співзасновник «СВІДОМИХ».
Таку ж думку поділяє і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук.
«Я підтримую пана Тараса в тому плані, що це політичні сили хочуть зіграти перед місцевими виборами для того, щоб сказати: «Бачите, які ми хороші». А проблеми хай залишаються тут, вони потім все одно ляжуть на ваші плечі. Але люди цього не розуміють, а просто не будуть платити і все», – додав Святослав Кравчук.
Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та Валентина Малютіна – голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».
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У цьому переконаний співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер. Про це він розповів 25 червня під час круглого столу, який організував Рух, засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".
«Ми, готуючись до круглого столу, розбиралися в цьому питанні. Цей законопроєкт, який вніс паніку, про списання боргів, був розроблений для виборців. Очевидно, він проголосований не буде, але виборцям можна буде сказати: «Ми хотіли вам списати, але не вийшло», – зауважив Тарас Шкітер.
Також додав, що, швидше всього, буде прийнятий законопроєкт про реструктуризацію боргів, а не повне списання.
«Але вони, граючись в політику і набираючи собі рейтинги, вносять дисбаланс у суспільство. Адже дійсно, чимало людей говорять, що платити не будуть. А тим людям, які керують комунальними підприємствами, сумлінно платять та головам ОСББ це створює шалені проблеми», – додав співзасновник «СВІДОМИХ».
Таку ж думку поділяє і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук.
«Я підтримую пана Тараса в тому плані, що це політичні сили хочуть зіграти перед місцевими виборами для того, щоб сказати: «Бачите, які ми хороші». А проблеми хай залишаються тут, вони потім все одно ляжуть на ваші плечі. Але люди цього не розуміють, а просто не будуть платити і все», – додав Святослав Кравчук.
Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та Валентина Малютіна – голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».
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