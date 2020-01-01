Влада не збирається списувати борги за комуналку, – Тарас Шкітер про скандальний законопроєкт. ВІДЕО





У цьому переконаний співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер. Про це він розповів 25 червня під час круглого столу, який організував Рух, засновником якого є Андрій Покровський,



«Ми, готуючись до круглого столу, розбиралися в цьому питанні. Цей законопроєкт, який вніс паніку, про списання боргів, був розроблений для виборців. Очевидно, він проголосований не буде, але виборцям можна буде сказати: «Ми хотіли вам списати, але не вийшло», – зауважив Тарас Шкітер.



Також додав, що, швидше всього, буде прийнятий законопроєкт про реструктуризацію боргів, а не повне списання.



«Але вони, граючись в політику і набираючи собі рейтинги, вносять дисбаланс у суспільство. Адже дійсно, чимало людей говорять, що платити не будуть. А тим людям, які керують комунальними підприємствами, сумлінно платять та головам ОСББ це створює шалені проблеми», – додав співзасновник «СВІДОМИХ».



Таку ж думку поділяє і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук.



«Я підтримую пана Тараса в тому плані, що це політичні сили хочуть зіграти перед місцевими виборами для того, щоб сказати: «Бачите, які ми хороші». А проблеми хай залишаються тут, вони потім все одно ляжуть на ваші плечі. Але люди цього не розуміють, а просто не будуть платити і все», – додав Святослав Кравчук.



Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та Валентина Малютіна – голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» є «грою в політику», і аж ніяк не виваженим кроком.У цьому переконаний співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ». Про це він розповів 25 червня під час круглого столу, який організував Рух, засновником якого є пише ІА "Конкурент".«Ми, готуючись до круглого столу, розбиралися в цьому питанні. Цей законопроєкт, який вніс паніку, про списання боргів, був розроблений для виборців. Очевидно, він проголосований не буде, але виборцям можна буде сказати: «Ми хотіли вам списати, але не вийшло», – зауважив Тарас Шкітер.Також додав, що, швидше всього, буде прийнятий законопроєкт про реструктуризацію боргів, а не повне списання.«Але вони, граючись в політику і набираючи собі рейтинги, вносять дисбаланс у суспільство. Адже дійсно, чимало людей говорять, що платити не будуть. А тим людям, які керують комунальними підприємствами, сумлінно платять та головам ОСББ це створює шалені проблеми», – додав співзасновник «СВІДОМИХ».Таку ж думку поділяє і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови«Я підтримую пана Тараса в тому плані, що це політичні сили хочуть зіграти перед місцевими виборами для того, щоб сказати: «Бачите, які ми хороші». А проблеми хай залишаються тут, вони потім все одно ляжуть на ваші плечі. Але люди цього не розуміють, а просто не будуть платити і все», – додав Святослав Кравчук.Зауважимо, на круглому столі були присутні– депутатка Луцької міської ради,– директор ЖКП №2,ч – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та– голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».

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