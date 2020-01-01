Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію.



Про це



В урочище Свята Гора Золочівського району архієрей прибув на запрошення керівника Львівською єпархією митрополита Макарія як голова синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва. Разом із ними служили: єпископ Херсонський і Каховський Борис, канцлер Волинської єпархії протоієрей Микола Цап, декан монастирів нашої єпархії архімандрит Константин (Марченко), інше духовенство Львівської та Волинської єпархій.



Душпастирі вознесли молитви за мир і добробут українського народу, зокрема, воїнів, та визволення й захист від згубної пошесті (коронавірусу), що поширюється світом.



Владика Михаїл привітав присутніх зі святом, закликав до щирої молитви, відданості Богові, подякував місцевому архіпастирю за запрошення, а настоятелеві обителі ігумену Онуфрієві подарував образ Волинської Богоматері. На завершення духовенство освятило воду біля монастирської криниці та заспівало многоліття.



Світлини з фейсбук-сторінки протоієрея Руслана Матвієнка і Чернецтва Волині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди престольного празника у храмі Преподобного Онуфрія Великого у Святогірському чоловічому монастирі Положення ризи Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинськийл очолив божественну літургію.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.В урочище Свята Гора Золочівського району архієрей прибув на запрошення керівника Львівською єпархією митрополитаяк голова синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва. Разом із ними служили: єпископ Херсонський і Каховський, канцлер Волинської єпархії протоієрей, декан монастирів нашої єпархії архімандрит, інше духовенство Львівської та Волинської єпархій.Душпастирі вознесли молитви за мир і добробут українського народу, зокрема, воїнів, та визволення й захист від згубної пошесті (коронавірусу), що поширюється світом.Владика Михаїл привітав присутніх зі святом, закликав до щирої молитви, відданості Богові, подякував місцевому архіпастирю за запрошення, а настоятелеві обителі ігумену Онуфрієві подарував образ Волинської Богоматері. На завершення духовенство освятило воду біля монастирської криниці та заспівало многоліття.Світлини з фейсбук-сторінки протоієреяі Чернецтва Волині.

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