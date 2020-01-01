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Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО

Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО
З нагоди престольного празника у храмі Преподобного Онуфрія Великого у Святогірському чоловічому монастирі Положення ризи Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

В урочище Свята Гора Золочівського району архієрей прибув на запрошення керівника Львівською єпархією митрополита Макарія як голова синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва. Разом із ними служили: єпископ Херсонський і Каховський Борис, канцлер Волинської єпархії протоієрей Микола Цап, декан монастирів нашої єпархії архімандрит Константин (Марченко), інше духовенство Львівської та Волинської єпархій.

Душпастирі вознесли молитви за мир і добробут українського народу, зокрема, воїнів, та визволення й захист від згубної пошесті (коронавірусу), що поширюється світом.

Владика Михаїл привітав присутніх зі святом, закликав до щирої молитви, відданості Богові, подякував місцевому архіпастирю за запрошення, а настоятелеві обителі ігумену Онуфрієві подарував образ Волинської Богоматері. На завершення духовенство освятило воду біля монастирської криниці та заспівало многоліття.

Світлини з фейсбук-сторінки протоієрея Руслана Матвієнка і Чернецтва Волині.

Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО


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Теги: Львівщина, чоловічи ймонастир, богослужіння
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