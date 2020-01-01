Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 20:43
З нагоди престольного празника у храмі Преподобного Онуфрія Великого у Святогірському чоловічому монастирі Положення ризи Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
В урочище Свята Гора Золочівського району архієрей прибув на запрошення керівника Львівською єпархією митрополита Макарія як голова синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва. Разом із ними служили: єпископ Херсонський і Каховський Борис, канцлер Волинської єпархії протоієрей Микола Цап, декан монастирів нашої єпархії архімандрит Константин (Марченко), інше духовенство Львівської та Волинської єпархій.
Душпастирі вознесли молитви за мир і добробут українського народу, зокрема, воїнів, та визволення й захист від згубної пошесті (коронавірусу), що поширюється світом.
Владика Михаїл привітав присутніх зі святом, закликав до щирої молитви, відданості Богові, подякував місцевому архіпастирю за запрошення, а настоятелеві обителі ігумену Онуфрієві подарував образ Волинської Богоматері. На завершення духовенство освятило воду біля монастирської криниці та заспівало многоліття.
Світлини з фейсбук-сторінки протоієрея Руслана Матвієнка і Чернецтва Волині.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
В урочище Свята Гора Золочівського району архієрей прибув на запрошення керівника Львівською єпархією митрополита Макарія як голова синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва. Разом із ними служили: єпископ Херсонський і Каховський Борис, канцлер Волинської єпархії протоієрей Микола Цап, декан монастирів нашої єпархії архімандрит Константин (Марченко), інше духовенство Львівської та Волинської єпархій.
Душпастирі вознесли молитви за мир і добробут українського народу, зокрема, воїнів, та визволення й захист від згубної пошесті (коронавірусу), що поширюється світом.
Владика Михаїл привітав присутніх зі святом, закликав до щирої молитви, відданості Богові, подякував місцевому архіпастирю за запрошення, а настоятелеві обителі ігумену Онуфрієві подарував образ Волинської Богоматері. На завершення духовенство освятило воду біля монастирської криниці та заспівало многоліття.
Світлини з фейсбук-сторінки протоієрея Руслана Матвієнка і Чернецтва Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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