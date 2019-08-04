В Одесі затримали групу неонацистів, які планували підпалити мечеть
Сьогодні, 15:33
Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що у ніч з 25 на 26 червня правоохоронці затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю.
СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в Росії. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання затриманих та вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.
Наразі фігурантів справи затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що у ніч з 25 на 26 червня правоохоронці затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю.
СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в Росії. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання затриманих та вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.
Наразі фігурантів справи затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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Коментарі 1
ну а раніше іх називали просто патріотами і після майдану на це слово взагалі наклали табу. Значить все таки майдан зробили неонацисти.
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