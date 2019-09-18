У Ковелі лікарі провели унікальну за складністю операцію, яка тривала 6 годин

Судинні хірурги Ковельського МТМО провели унікальну за складністю операцію, що тривала 6 годин.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.Пацієнтом став 70-річний чоловік, який що звернувся до лікарів через нестерпний різкий біль у животі, спині та паховій ділянці. Після додаткових обстежень медики встановили у нього наявність розшаровуючої аневризми аорти.Однак, її розміри та розташування були справжнім викликом для хірургів. Аневризма була надзвичайно близько розташована до ниркових артерій та поширювалась на праву здухвинну артерію (несе кров до органів тазу та нижніх кінцівок).Тож операцію потрібно було провести терміново, адже аневризма могла розірватись у будь-який момент.