На двох вулицях Луцька вже працюють радари TruCAM
Сьогодні, 16:34
У Луцьку на проспекті Відродження та вулиці Конякіна патрульні контролюють швидкісний режим за допомогою приладу TruCam.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
У поліції зауважують, що вони перебувають на певних відрізках доріг тому що, за наявною статистикою та аналітичною інформацією, там підвищений рівень аварійності.
Водіям також нагадують, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
У поліції зауважують, що вони перебувають на певних відрізках доріг тому що, за наявною статистикою та аналітичною інформацією, там підвищений рівень аварійності.
Водіям також нагадують, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.
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