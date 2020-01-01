На двох вулицях Луцька вже працюють радари TruCAM





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



У поліції зауважують, що вони перебувають на певних відрізках доріг тому що, за наявною статистикою та аналітичною інформацією, там підвищений рівень аварійності.



Водіям також нагадують, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження та вулиці Конякіна патрульні контролюють швидкісний режим за допомогою приладу TruCam.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.У поліції зауважують, що вони перебувають на певних відрізках доріг тому що, за наявною статистикою та аналітичною інформацією, там підвищений рівень аварійності.Водіям також нагадують, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.

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