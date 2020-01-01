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На двох вулицях Луцька вже працюють радари TruCAM

На двох вулицях Луцька вже працюють радари TruCAM
У Луцьку на проспекті Відродження та вулиці Конякіна патрульні контролюють швидкісний режим за допомогою приладу TruCam.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

У поліції зауважують, що вони перебувають на певних відрізках доріг тому що, за наявною статистикою та аналітичною інформацією, там підвищений рівень аварійності.

Водіям також нагадують, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.


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Теги: радари, TruCAM, Луцьк
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