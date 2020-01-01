Злодій посеред білого дня «обчистив» будинок волинянки

У Нововолинську обікрали будинок.Зазначається, що 24 червня із заявою про крадіжку звернулася 49-річна мешканка міста, - інформує нововолинське відділення поліції.Жінка повідомила, що в обідню пору, коли вона була відсутня за місцем проживання з будинку викрали гроші та особисті речі загальною вартістю 21 275 грн.Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у приміщення, віджавши металопластикове вікно. Згодом поліцейські затримали злодія. Ним виявився 20-річний нововолинець.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.Злодія помістили до ізолятора тимчасово тримання та наразі вирішують питання щодо обрання судом затриманому міри запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють причетність його до скоєння інших злочинів.