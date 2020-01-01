Злодій посеред білого дня «обчистив» будинок волинянки
Сьогодні, 19:34
У Нововолинську обікрали будинок.
Зазначається, що 24 червня із заявою про крадіжку звернулася 49-річна мешканка міста, - інформує нововолинське відділення поліції.
Жінка повідомила, що в обідню пору, коли вона була відсутня за місцем проживання з будинку викрали гроші та особисті речі загальною вартістю 21 275 грн.
Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у приміщення, віджавши металопластикове вікно. Згодом поліцейські затримали злодія. Ним виявився 20-річний нововолинець.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Злодія помістили до ізолятора тимчасово тримання та наразі вирішують питання щодо обрання судом затриманому міри запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють причетність його до скоєння інших злочинів.
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Зазначається, що 24 червня із заявою про крадіжку звернулася 49-річна мешканка міста, - інформує нововолинське відділення поліції.
Жінка повідомила, що в обідню пору, коли вона була відсутня за місцем проживання з будинку викрали гроші та особисті речі загальною вартістю 21 275 грн.
Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у приміщення, віджавши металопластикове вікно. Згодом поліцейські затримали злодія. Ним виявився 20-річний нововолинець.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Злодія помістили до ізолятора тимчасово тримання та наразі вирішують питання щодо обрання судом затриманому міри запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють причетність його до скоєння інших злочинів.
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Сьогодні, 19:34