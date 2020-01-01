Суд не взяв під варту хлопця, який у Луцьку збував наркотики великими партіями





Як відомо,



У результаті проведеного санкціонованого обшуку у нього поліцейські вилучили 1 кг PVP «Альфа», понад 100 г амфетаміну, 11 г метамфетаміну, таблетки «Ecstasy», 100 г суцвіття рослин коноплі та понад 100 готових до продажу закладок із психотропними речовинами та наркотичними засобами.



Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.



Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.



Зловмисникові загрожує від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькому наркозбувачеві обрали міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.Як відомо, 21-річного лучанина затримали 25 червня . Хлопець тривалий час збував наркотики в особливо великих розмірах, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У результаті проведеного санкціонованого обшуку у нього поліцейські вилучили 1 кг PVP «Альфа», понад 100 г амфетаміну, 11 г метамфетаміну, таблетки «Ecstasy», 100 г суцвіття рослин коноплі та понад 100 готових до продажу закладок із психотропними речовинами та наркотичними засобами.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.Зловмисникові загрожує від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

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