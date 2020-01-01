У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша
Сьогодні, 17:34
У Луцьку затримали молодиків, які скоїли розбій.
У поліції повідомляють, що 14 червня троє невідомих осіб зухвало побили 21-річного студента місцевого ВНЗ та його товариша. А опісля, погрожуючи пістолетом та битою, забрали у хлопців мобільні телефони та гроші. Злочин скоїли на вулиці Львівській близько 1-ї години ночі, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Правоохоронцям вдалось встановили особи розбійників. Ними виявилися молодики з одного з районів області, які тільки досягнули повноліття. Слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують їхню можливу вину та свідчать про причетність до розбою.
Також є підстави вважати, що вони причетні щонайменше до ще одного злочину.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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У поліції повідомляють, що 14 червня троє невідомих осіб зухвало побили 21-річного студента місцевого ВНЗ та його товариша. А опісля, погрожуючи пістолетом та битою, забрали у хлопців мобільні телефони та гроші. Злочин скоїли на вулиці Львівській близько 1-ї години ночі, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Правоохоронцям вдалось встановили особи розбійників. Ними виявилися молодики з одного з районів області, які тільки досягнули повноліття. Слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують їхню можливу вину та свідчать про причетність до розбою.
Також є підстави вважати, що вони причетні щонайменше до ще одного злочину.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 17:34