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У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша

У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша
У Луцьку затримали молодиків, які скоїли розбій.

У поліції повідомляють, що 14 червня троє невідомих осіб зухвало побили 21-річного студента місцевого ВНЗ та його товариша. А опісля, погрожуючи пістолетом та битою, забрали у хлопців мобільні телефони та гроші. Злочин скоїли на вулиці Львівській близько 1-ї години ночі, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Правоохоронцям вдалось встановили особи розбійників. Ними виявилися молодики з одного з районів області, які тільки досягнули повноліття. Слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують їхню можливу вину та свідчать про причетність до розбою.

Також є підстави вважати, що вони причетні щонайменше до ще одного злочину.

Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: розбій, Луцьк, поліція, побиття, студент
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