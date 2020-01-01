У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша

У Луцьку затримали молодиків, які скоїли розбій.У поліції повідомляють, що 14 червня троє невідомих осіб зухвало побили 21-річного студента місцевого ВНЗ та його товариша. А опісля, погрожуючи пістолетом та битою, забрали у хлопців мобільні телефони та гроші. Злочин скоїли на вулиці Львівській близько 1-ї години ночі, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Правоохоронцям вдалось встановили особи розбійників. Ними виявилися молодики з одного з районів області, які тільки досягнули повноліття. Слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують їхню можливу вину та свідчать про причетність до розбою.Також є підстави вважати, що вони причетні щонайменше до ще одного злочину.Досудове розслідування триває.Головне фото - ілюстративне.