У Рівному врятували пенсіонерку, яка ледь не втопилася у річці. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 26 червня, після обіду,



Так, дві працівниці ювенальної превенції Рівненського відділу поліції здійснювали відпрацювання вулиці Набережної, де найбільш поширені порушення щодо розпивання алкогольних напоїв та куріння, відтак дітям прогулюватися поблизу водойми небезпечно.



«На бордюрі ми побачили речі — сумка та светр, — розповідає інспекторка ювенальної превенції Рівненського відділу поліції Ірина Іняхіна. — Одразу зрозуміли, що відбувається щось не те».



В цей час до поліцейських підійшов чоловік та повідомив, що неподалік у річці тоне жінка.



«Ми одразу втрьох кинулися до потерпілої, — згадує Ірина Іняхіна. — Жінка повністю була під водою, лише руки були зовні. Однак нам вдалося її витягти на берег».



Жінці надали допомогу. Окрім того, 70-річна рівнянка розповіла правоохоронцям, що має інвалідність із дитинства. У неї закінчилася у пляшечці вода, тож жінка пішла її набрати до річки, але послизнулась і впала.



Крім того, пенсіонерка поскражилася, що проживає разом із сином та його співмешканкою, які нібито її ображають. Коли ж ювенальні поліцейські доставили жінку додому, нікого з родичів не застали. Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували та проводитимуть перевірку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненським ювенальним поліцейським спільно із небайдужими громадянами вдалося витягти із річки Усті пенсіонерку, яка ледь не втопилася.Інцидент трапився сьогодні, 26 червня, після обіду, пише сектор комунікації поліції Рівненської області.Так, дві працівниці ювенальної превенції Рівненського відділу поліції здійснювали відпрацювання вулиці Набережної, де найбільш поширені порушення щодо розпивання алкогольних напоїв та куріння, відтак дітям прогулюватися поблизу водойми небезпечно.«На бордюрі ми побачили речі — сумка та светр, — розповідає інспекторка ювенальної превенції Рівненського відділу поліції. — Одразу зрозуміли, що відбувається щось не те».В цей час до поліцейських підійшов чоловік та повідомив, що неподалік у річці тоне жінка.«Ми одразу втрьох кинулися до потерпілої, — згадує Ірина Іняхіна. — Жінка повністю була під водою, лише руки були зовні. Однак нам вдалося її витягти на берег».Жінці надали допомогу. Окрім того, 70-річна рівнянка розповіла правоохоронцям, що має інвалідність із дитинства. У неї закінчилася у пляшечці вода, тож жінка пішла її набрати до річки, але послизнулась і впала.Крім того, пенсіонерка поскражилася, що проживає разом із сином та його співмешканкою, які нібито її ображають. Коли ж ювенальні поліцейські доставили жінку додому, нікого з родичів не застали. Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували та проводитимуть перевірку.

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