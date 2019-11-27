Клієнтів тут не багато, – підприємці про ситуацію на Новому ринку. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Станом на 26 червня половина контейнерів на Новому ринку пустує.
Журналістка Район.Луцьк пройшлася ринком і дізналася, яка там ситуація.
Є такі підприємці, що приїхали сюди давно, а є такі - що сьогодні вперше розкладають свій товар, а хтось торгує у певні дні.
Нагадаємо, що підприємці переїжджають на Новий ринок із Центрального у зв’язку з перенесенням ринку.
Кажуть, клієнтів тут не густо.
«Стоїмо цілий день, але людей приходить дуже мало. Тяжко працювати», – наголошують підприємці.
Найбільший попит поки що на сезонні овочі та фрукти, інші товари чекають своїх покупців. Настрій у продавців похмурий, адже переїзд на цей ринок приніс чимало збитків, до того ж карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.
До слова, ринок на вулиці Боженка хоч і зветься «новим», працює ще з 2008 року. Сюди нині їздять маршрутки №9, 10, 12 та тролейбуси №1 та 2.
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Журналістка Район.Луцьк пройшлася ринком і дізналася, яка там ситуація.
Є такі підприємці, що приїхали сюди давно, а є такі - що сьогодні вперше розкладають свій товар, а хтось торгує у певні дні.
Нагадаємо, що підприємці переїжджають на Новий ринок із Центрального у зв’язку з перенесенням ринку.
Кажуть, клієнтів тут не густо.
«Стоїмо цілий день, але людей приходить дуже мало. Тяжко працювати», – наголошують підприємці.
Найбільший попит поки що на сезонні овочі та фрукти, інші товари чекають своїх покупців. Настрій у продавців похмурий, адже переїзд на цей ринок приніс чимало збитків, до того ж карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.
До слова, ринок на вулиці Боженка хоч і зветься «новим», працює ще з 2008 року. Сюди нині їздять маршрутки №9, 10, 12 та тролейбуси №1 та 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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