Клієнтів тут не багато, – підприємці про ситуацію на Новому ринку. ФОТО





Журналістка



Є такі підприємці, що приїхали сюди давно, а є такі - що сьогодні вперше розкладають свій товар, а хтось торгує у певні дні.



Нагадаємо,



Кажуть, клієнтів тут не густо.



«Стоїмо цілий день, але людей приходить дуже мало. Тяжко працювати», – наголошують підприємці.



Найбільший попит поки що на сезонні овочі та фрукти, інші товари чекають своїх покупців. Настрій у продавців похмурий, адже переїзд на цей ринок приніс чимало збитків, до того ж карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.



До слова, ринок на вулиці Боженка хоч і зветься «новим», працює ще з 2008 року. Сюди нині їздять маршрутки №9, 10, 12 та тролейбуси №1 та 2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 26 червня половина контейнерів на Новому ринку пустує.Журналістка Район.Луцьк пройшлася ринком і дізналася, яка там ситуація.Є такі підприємці, що приїхали сюди давно, а є такі - що сьогодні вперше розкладають свій товар, а хтось торгує у певні дні.Нагадаємо, що підприємці переїжджають на Новий ринок із Центрального у зв’язку з перенесенням ринку.Кажуть, клієнтів тут не густо.«Стоїмо цілий день, але людей приходить дуже мало. Тяжко працювати», – наголошують підприємці.Найбільший попит поки що на сезонні овочі та фрукти, інші товари чекають своїх покупців. Настрій у продавців похмурий, адже переїзд на цей ринок приніс чимало збитків, до того ж карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.До слова, ринок на вулиці Боженка хоч і зветься «новим», працює ще з 2008 року. Сюди нині їздять маршрутки №9, 10, 12 та тролейбуси №1 та 2.

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