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27 червня на Волині: гортаючи календар

27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник народної аматорської хорової капели «Посвіт», заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук (на фото).

Також день народження 27 червня у екс-першого заступника голови Волинської обласної ради Юрія Лобача, експерта Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Володимира Павлюка, реконструктора Віктора Іщука та журналістки Тетяни Біднюк.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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