Заробляють, як у Польщі: у волинському селі люди вирощують плантації полуниць. ВІДЕО





Про це Людмила Дирда.



Полуницею тут почали займатися 15 років тому селяни, які приїхали із заробітків з Польщі, каже фермер-одноосібник Віктор Карпович. У Хорохорині – 250 дворів, з яких, розповідає, не вирощують ягоди зо два десятки.



"Мішками з Польщі ховали в машині розсаду, розсаджували касети і висаджували в поле. І так виростили потрошки все більше і більше з кожним роком", - каже чоловік.



Староста Хорохорина Анатолій Мельничук називає село полуничною столицею Волині. Каже, оптові покупці їдуть сюди за ягодами зі всієї України.



Людмила Дирда до Хорохорина приїхала з Іваничівського району. Каже: на цій плантації працює два тижні.



"Їздила я і за кордоном працювала теж на полуниці, то збираю я вже років 3. Зараз тут теж непогані заробітки, за день можна заробити 1200-1500, залежно як хто працює", - розповідає збирачка ягід.



Як розповів керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш, у Хорохорині вирощують 75% волинських полуниць. Через погоду, каже, сезон збору змістився на кінець червня.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Хорохорин Луцького району пік сезону для збирачів ягід. Люди за день обривають по 100 тонн полуниці.Про це "Суспільному" розповіла одна зі збиральниць ягідПолуницею тут почали займатися 15 років тому селяни, які приїхали із заробітків з Польщі, каже фермер-одноосібник. У Хорохорині – 250 дворів, з яких, розповідає, не вирощують ягоди зо два десятки."Мішками з Польщі ховали в машині розсаду, розсаджували касети і висаджували в поле. І так виростили потрошки все більше і більше з кожним роком", - каже чоловік.Староста Хорохоринаназиває село полуничною столицею Волині. Каже, оптові покупці їдуть сюди за ягодами зі всієї України.Людмила Дирда до Хорохорина приїхала з Іваничівського району. Каже: на цій плантації працює два тижні."Їздила я і за кордоном працювала теж на полуниці, то збираю я вже років 3. Зараз тут теж непогані заробітки, за день можна заробити 1200-1500, залежно як хто працює", - розповідає збирачка ягід.Як розповів керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку, у Хорохорині вирощують 75% волинських полуниць. Через погоду, каже, сезон збору змістився на кінець червня.

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