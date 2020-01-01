Дотримання карантину в громадському транспорті: лучан просять повідомляти про порушення





Про це у Григорій Недопад.



"З огляду на різке зростання кількості хворих на COVID-19 звертаємо увагу лучан на необхідності дотримання всіх правил карантину. Зокрема - і при користуванні громадським транспортом.



Просимо реагувати на порушення правил перевезення пасажирів, якими заборонено перевозити людей у кількості, більшій за кількість сидячих місць.



Також звертайте увагу на наявність захисних масок у всіх пасажирів.



Звісно, дотримання правил карантину створює чималі незручності, особливо у спеку. Однак нехтувати ними не можна, тим більше при користуванні громадським транспортом, що передбачає тривале перебування людей у замкнутому приміщенні й створює найбільш сприятливі умови для поширення коронавірусу", - йдеться в дописі.



При виявленні порушень повідомляйте на "гарячу лінію" Луцької міської ради 15-80, або на мобільний номер (066) 15-80-333.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан просять повідомляти про виявлені порушення правил карантину у громадському транспорті.Про це у facebook написав перший заступник міського голови"З огляду на різке зростання кількості хворих на COVID-19 звертаємо увагу лучан на необхідності дотримання всіх правил карантину. Зокрема - і при користуванні громадським транспортом.Просимо реагувати на порушення правил перевезення пасажирів, якими заборонено перевозити людей у кількості, більшій за кількість сидячих місць.Також звертайте увагу на наявність захисних масок у всіх пасажирів.Звісно, дотримання правил карантину створює чималі незручності, особливо у спеку. Однак нехтувати ними не можна, тим більше при користуванні громадським транспортом, що передбачає тривале перебування людей у замкнутому приміщенні й створює найбільш сприятливі умови для поширення коронавірусу", - йдеться в дописі.При виявленні порушень повідомляйте на "гарячу лінію" Луцької міської ради, або на мобільний номер

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