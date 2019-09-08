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Поблизу Луцька у річці – загибель риби, воду взяли на аналіз. ФОТО

Поблизу Луцька у річці – загибель риби, воду взяли на аналіз. ФОТО
25 червня з’явилася інформація про факт загибелі риби на р. Стир на ділянці від с. Липляни Ківерцівського району до с. Княгининок Луцького району Волинської області.

Про це інформує Волинський Рибоохоронний Патруль.

Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля спільно з працівниками Держекоінспекції оперативно прибули на місце події.

В результаті обстеження ураженої ділянки було виявлено снулу та загиблу рибу. Встановлено, що вода неприємного запаху, сильного помутніння, з бурими плямами. Також на поверхні водного дзеркала виявлені поодинокі екземпляри снулої риби, зябра якої забиті мулом та слизом.

З метою встановлення причини загибелі риби працівниками Волинського рибпатруля відібрано 53 екземпляри снулої риби, яку передано до ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» для проведення аналізів та експертизи.

Натомість працівниками Держекоінспекції були відібрані проби води з річки для проведення хімічного та бактеріологічного аналізу. Також інспекторами Держекоінспекції проводиться підрахунок загиблої риби і суми заподіяної шкоди внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

На даний час очікуються висновки аналізів та експертиза щодо причин загибелі водних біоресурсів. Волинський рибоохоронний патруль й надалі проводить моніторинг за рибогосподарськими водними об’єктами області щодо попередження та недопущення масової гибелі риби.

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Теги: Стир, Липляни, риба, загибель, аналіз, вода, рибоохоронний патруль
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