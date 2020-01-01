Луцькі студенти створили платформу, де можна анонімно поскаржитись на проблеми у вишах

Тарас Герасимюк (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки) та Станіслав Симонович (Луцький національний технічний університет) 25 червня запустили проєкт



Як повідомили творці, це перша анонімна платформа, яка поєднує студентів для вирішення різних проблем в університетах, пише



"Завдання платформи – це разом із викладачами, адміністрацією вишу допомогти студентам впоратися із проблемами, які вони вони самі не можуть вирішити: чи ця проблема стосується певного викладча, санітарного забезпеченння закладу, чи навчальної програми загалом. Ціль проєкту – змінити світову систему освіти, вплинути на навчальний процес, допомагати студентам максимально ефективно здійснювати вивчення, засвоєння та застосування набутих знань", – зазначили вони.



Платформа STUDITOR складається з 3-х етапів своєї роботи:



Ідентифікація проблеми університету. Студент повідомляє через Telegram-бот про проблему університету, яку він виявив.



Голосування серед студентів. Проводять фільтрацію проблем на їхню коректність та збір голосів у форматі петицій, визначають найбільш актуальні проблеми студентів



Вирішення проблеми. Спільно зі студентами та університетом шукають вирішення проблем та системно їх усувають.



"Саме тому ми вирішили розпочати з того, щоб з 25 червня до 9 липня анонімно зібрати інформацію про актуальні проблеми серед студентів за допомогою розробленого Telegram-бота. З 9 липня стартуватиме голосування, знову ж у режимі Telegram за найактуальніші проблеми. Збір проблем, голосування за їхнє вирішення є повністю анонімним, саме тому ми можемо гарантувати 100 % безпеку даних студента", – наголосили автори проєкту.



Уже з 1-го вересня цього року в Луцьку тестуватимуть повномасштабну версію цієї платформи, а з 1-го грудня спільно з представниками МОН та європейськими експертами з питань освіти підключать усі українські виші. Аби ншвидко вирішувати питання студенів, розробляють також штучний інтелект, який буде визначати, які проблеми здатен вирішити факультет, які університет, а які – лише МОН.



"Наша мрія – це змінити світову систему освіти", – наголосили хлопці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі студенти(Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки) та(Луцький національний технічний університет) 25 червня запустили проєкт STUDITOR Як повідомили творці, це перша анонімна платформа, яка поєднує студентів для вирішення різних проблем в університетах, пише ІА "Конкурент" "Завдання платформи – це разом із викладачами, адміністрацією вишу допомогти студентам впоратися із проблемами, які вони вони самі не можуть вирішити: чи ця проблема стосується певного викладча, санітарного забезпеченння закладу, чи навчальної програми загалом. Ціль проєкту – змінити світову систему освіти, вплинути на навчальний процес, допомагати студентам максимально ефективно здійснювати вивчення, засвоєння та застосування набутих знань", – зазначили вони.Платформа STUDITOR складається з 3-х етапів своєї роботи:Студент повідомляє через Telegram-бот про проблему університету, яку він виявив.Проводять фільтрацію проблем на їхню коректність та збір голосів у форматі петицій, визначають найбільш актуальні проблеми студентівСпільно зі студентами та університетом шукають вирішення проблем та системно їх усувають."Саме тому ми вирішили розпочати з того, щоб з 25 червня до 9 липня анонімно зібрати інформацію про актуальні проблеми серед студентів за допомогою розробленого Telegram-бота. З 9 липня стартуватиме голосування, знову ж у режимі Telegram за найактуальніші проблеми. Збір проблем, голосування за їхнє вирішення є повністю анонімним, саме тому ми можемо гарантувати 100 % безпеку даних студента", – наголосили автори проєкту.Уже з 1-го вересня цього року в Луцьку тестуватимуть повномасштабну версію цієї платформи, а з 1-го грудня спільно з представниками МОН та європейськими експертами з питань освіти підключать усі українські виші. Аби ншвидко вирішувати питання студенів, розробляють також штучний інтелект, який буде визначати, які проблеми здатен вирішити факультет, які університет, а які – лише МОН."Наша мрія – це змінити світову систему освіти", – наголосили хлопці.

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