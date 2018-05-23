«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
26-го червня у Володимирі-Волинському з під’їзду об 11:06 викрали велосипед. Момент крадіжки зафіксований на камери відеонагляду.
Мешканка Володимира Юлія Шпіля просить допомогти з пошуком злодіїв. У своєму фейсбуці вона опублікувала відео, пише БУГ.
Велосипед чорного кольору із яскравими вставками оранжевого і синього кольорів. Є дані, що хлопців, які здійснили крадіжку, бачили близько 14-15 години в напрямку на Нововолинськ.
“Перегляньте відео, можливо вам щось відомо. Допоможіть повернути дитині велосипед”, – звертається до небайдужих жінка.
Журналістам БУгу Юлія розповіла, що дитина збирала гроші, колядувала. Велосипед купили на початку березня і через карантин навіть не було можливості кататися.
На відео видно, як у пособництві троє молодиків вкрали транспорт дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мешканка Володимира Юлія Шпіля просить допомогти з пошуком злодіїв. У своєму фейсбуці вона опублікувала відео, пише БУГ.
Велосипед чорного кольору із яскравими вставками оранжевого і синього кольорів. Є дані, що хлопців, які здійснили крадіжку, бачили близько 14-15 години в напрямку на Нововолинськ.
“Перегляньте відео, можливо вам щось відомо. Допоможіть повернути дитині велосипед”, – звертається до небайдужих жінка.
Журналістам БУгу Юлія розповіла, що дитина збирала гроші, колядувала. Велосипед купили на початку березня і через карантин навіть не було можливості кататися.
На відео видно, як у пособництві троє молодиків вкрали транспорт дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
З липня в Україні почнуть працювати підрозділи дізнання
Сьогодні, 02:35
Дотримання карантину в громадському транспорті: лучан просять повідомляти про порушення
Сьогодні, 01:33
Багатоповерхівку у Києві, в якій стався вибух, вирішили знести
Сьогодні, 00:25
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00