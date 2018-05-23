«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО





Мешканка Володимира Юлія Шпіля просить допомогти з пошуком злодіїв. У своєму фейсбуці вона опублікувала відео, пише



Велосипед чорного кольору із яскравими вставками оранжевого і синього кольорів. Є дані, що хлопців, які здійснили крадіжку, бачили близько 14-15 години в напрямку на Нововолинськ.



“Перегляньте відео, можливо вам щось відомо. Допоможіть повернути дитині велосипед”, – звертається до небайдужих жінка.



Журналістам БУгу Юлія розповіла, що дитина збирала гроші, колядувала. Велосипед купили на початку березня і через карантин навіть не було можливості кататися.



На відео видно, як у пособництві троє молодиків вкрали транспорт дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го червня у Володимирі-Волинському з під’їзду об 11:06 викрали велосипед. Момент крадіжки зафіксований на камери відеонагляду.Мешканка Володимирапросить допомогти з пошуком злодіїв. У своєму фейсбуці вона опублікувала відео, пише БУГ Велосипед чорного кольору із яскравими вставками оранжевого і синього кольорів. Є дані, що хлопців, які здійснили крадіжку, бачили близько 14-15 години в напрямку на Нововолинськ.“Перегляньте відео, можливо вам щось відомо. Допоможіть повернути дитині велосипед”, – звертається до небайдужих жінка.Журналістам БУгу Юлія розповіла, що дитина збирала гроші, колядувала. Велосипед купили на початку березня і через карантин навіть не було можливості кататися.На відео видно, як у пособництві троє молодиків вкрали транспорт дитини.

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