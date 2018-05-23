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«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО

«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО
26-го червня у Володимирі-Волинському з під’їзду об 11:06 викрали велосипед. Момент крадіжки зафіксований на камери відеонагляду.

Мешканка Володимира Юлія Шпіля просить допомогти з пошуком злодіїв. У своєму фейсбуці вона опублікувала відео, пише БУГ.

Велосипед чорного кольору із яскравими вставками оранжевого і синього кольорів. Є дані, що хлопців, які здійснили крадіжку, бачили близько 14-15 години в напрямку на Нововолинськ.

“Перегляньте відео, можливо вам щось відомо. Допоможіть повернути дитині велосипед”, – звертається до небайдужих жінка.

Журналістам БУгу Юлія розповіла, що дитина збирала гроші, колядувала. Велосипед купили на початку березня і через карантин навіть не було можливості кататися.

На відео видно, як у пособництві троє молодиків вкрали транспорт дитини.


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Теги: Володимир-Волинський, крадіжка, велосипед
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