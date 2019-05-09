вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ВІДЕО

У громаді поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ВІДЕО
У селі Княгининок відкрили поліцейську станцію, де три місяці працює новий шериф. Волинь - серед областей, які першими долучилися до проекту “Поліцейський офіцер громади”, що стартував восени 2019.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

До Княгининівської громади входить 9 населених пунктів, де проживає понад 9 тисяч людей. Сільська рада надала приміщення для роботи поліцейського офіцера громади, зробила ремонт, закупила офісні меблі і оргтехніку.

"На це з бюджету громади виділили 200 тисяч гривень", - розповідає секрет сільської ради Віта Ковальчук.

Шерифом громади став Денис Суринович. Правоохоронець розповів, що в органах внутрішніх справ із 2012 року. Розпочав службу дільничним інспектором міліції. Пройшов переатестацію, взяв участь у проекті, навчався у Львові, стажувався у Кіровоградській області і повернувся на Волинь у статусі старшого дільничного офіцера поліції.

"Люди — різні. До кожного потрібно знайти підхід своєрідний. На даний час: тілесні ушкодження, люди, які зловживають алкоголем з’ясовують стосунки між собою", - розповідає шериф.


На Волині, як розповів виконувач обов’язків керівника сектору із взаємодії з громадами Нацполіції Волині Роман БОгдан, працює 30 поліцейських офіцерів у 25 територіальних об’єднаних громадах. У громадах краю не вистачає ще 5 шерифів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Княгининок, поліція, шериф, станція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ВІДЕО
Сьогодні, 05:30
Тиф, дизентерія та гепатит А: які інфекції можуть «принести» повені
Сьогодні, 04:23
«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
З липня в Україні почнуть працювати підрозділи дізнання
Сьогодні, 02:35
Дотримання карантину в громадському транспорті: лучан просять повідомляти про порушення
Сьогодні, 01:33
Схожі новини
«Поліцейський офіцер громади» – вісім волинських ОТГ хочуть мати «шерифа» «Поліцейський офіцер громади» – вісім волинських ОТГ хочуть мати «шерифа»
09 травень, 2019, 21:48
На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей
21 грудень, 2018, 19:05
Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
21 листопад, 2018, 16:15
У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
12 липень, 2018, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ВІДЕО
Сьогодні, 05:30
 0
Тиф, дизентерія та гепатит А: які інфекції можуть «принести» повені
Сьогодні, 04:23
 0
«Дитина збирала гроші і не встигла покататись»: на Волині шукають викрадачів велосипеда. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
 0
З липня в Україні почнуть працювати підрозділи дізнання
Сьогодні, 02:35
 0
Дотримання карантину в громадському транспорті: лучан просять повідомляти про порушення
Сьогодні, 01:33
 0
Медіа
відео
1/8