У громаді поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ВІДЕО





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До Княгининівської громади входить 9 населених пунктів, де проживає понад 9 тисяч людей. Сільська рада надала приміщення для роботи поліцейського офіцера громади, зробила ремонт, закупила офісні меблі і оргтехніку.



"На це з бюджету громади виділили 200 тисяч гривень", - розповідає секрет сільської ради Віта Ковальчук.



Шерифом громади став Денис Суринович. Правоохоронець розповів, що в органах внутрішніх справ із 2012 року. Розпочав службу дільничним інспектором міліції. Пройшов переатестацію, взяв участь у проекті, навчався у Львові, стажувався у Кіровоградській області і повернувся на Волинь у статусі старшого дільничного офіцера поліції.



"Люди — різні. До кожного потрібно знайти підхід своєрідний. На даний час: тілесні ушкодження, люди, які зловживають алкоголем з’ясовують стосунки між собою", - розповідає шериф.





На Волині, як розповів виконувач обов’язків керівника сектору із взаємодії з громадами Нацполіції Волині Роман БОгдан, працює 30 поліцейських офіцерів у 25 територіальних об’єднаних громадах. У громадах краю не вистачає ще 5 шерифів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок відкрили поліцейську станцію, де три місяці працює новий шериф. Волинь - серед областей, які першими долучилися до проекту “Поліцейський офіцер громади”, що стартував восени 2019.Про це йдеться в сюжеті Суспільного До Княгининівської громади входить 9 населених пунктів, де проживає понад 9 тисяч людей. Сільська рада надала приміщення для роботи поліцейського офіцера громади, зробила ремонт, закупила офісні меблі і оргтехніку."На це з бюджету громади виділили 200 тисяч гривень", - розповідає секрет сільської радиШерифом громади став. Правоохоронець розповів, що в органах внутрішніх справ із 2012 року. Розпочав службу дільничним інспектором міліції. Пройшов переатестацію, взяв участь у проекті, навчався у Львові, стажувався у Кіровоградській області і повернувся на Волинь у статусі старшого дільничного офіцера поліції."Люди — різні. До кожного потрібно знайти підхід своєрідний. На даний час: тілесні ушкодження, люди, які зловживають алкоголем з’ясовують стосунки між собою", - розповідає шериф.На Волині, як розповів виконувач обов’язків керівника сектору із взаємодії з громадами Нацполіції Волині, працює 30 поліцейських офіцерів у 25 територіальних об’єднаних громадах. У громадах краю не вистачає ще 5 шерифів.

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