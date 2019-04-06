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Багатоповерхівку у Києві, в якій стався вибух, вирішили знести

Багатоповерхівку у Києві, в якій стався вибух, вирішили знести
Постраждалий від вибуху будинок на Позняках в Києві повністю демонтують. Мешканцям сусідніх будинків дозволили повернутися у власні квартири.

Про це повідомив в п’ятницю, 26-го червня, мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Кореспондент.

“Уже розробляється спеціальний проект, як це зробити, щоб не сталося нових обвалів і щоб не нашкодити сусіднім будинкам”, – сказав він.

Кличко розповів, що спецкомісія провела обстеження сусідніх секцій біля будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, і дома на вулиці Григоренка, 41.

За висновком фахівців, пошкоджень сусідніх секцій і дома на Григоренка, 41, які могли б вплинути на їхній обвал, не виявили. Тому штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій прийняв рішення про повернення жителів зазначених будинків у власні квартири.

“Висновки ж про причини вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза триває. Працюють і правоохоронні органи. І винуватці цієї трагедії повинні понести відповідальність!” – резюмував мер.

Нагадаємо, 21-го червня на столичному житловому масиві Позняки стався вибух в багатоповерховому житловому будинку, який зруйнував 16 квартир і пошкодив ще 40. В результаті події загинули п’ятеро людей.

У МВС основною версією вибуху вважають недотримання технологій повірки лічильників.

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Теги: вибух, багатоповерхівка, демонтаж
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