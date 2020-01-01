У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію





Вся справа в тому, що міський голова Олег Кіндер не погодив преміювання начальника Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» Юрія Рибачка за підсумками роботи за 4 квартал 2019 року та за 2019 рік. Про це пише



Керівник комунального підприємства обурився та подав на свого роботодавця до суду і виграв справу.



Міську владу в судовому засіданні представляв заступник начальника юридичного відділу виконавчого комітету міської ради Андрій Назарчук, представником позивача була адвокат Надія Клімук.



"Зобов’язати Ковельську міську раду Волинської області повторно вирішити питання погодження преміювання Рибачка Ю. І., як керівника (начальника) Ковельського управління водопровідно каналізаційного господарства «Ковельводоканал» за підсумками роботи за 4 кв. 2019 р. та за 2019 р. відповідно до звернення про преміювання керівника підприємства на результатами роботи за 4 кв. 2019 р. та звернення про преміювання керівника підприємства на результатами роботи за 2019 р. – у суворій відповідності з умовами контракту з керівником підприємства, що є в міській комунальній власності, від 16.05.13 р., що був укладений між Ковельською міською радою Волинської області та Рибачком Ю. І., із послідуючими змінами та доповненнями до нього, що були чинними за станом на 01.01.20 р.", – йдеться в рішенні суду.



Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк вирішила стягнути з Ковельської міської ради в дохід держави 840 грн. 80 коп. судового збору, а також на користь Юрія Рибачка 6000 грн. судових витрат на професійну правничу допомогу.



Начальник водоканалу ще просив стягнути з міської ради 10 тисяч гривень моральної шкоди, але під час судового засідання адвокат заявила клопотання від свого підзахисного про відмову від цього відшкодування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оголосили рішення у справі позову начальника «Ковельводоканалу» до Ковельської міської ради.Вся справа в тому, що міський головане погодив преміювання начальника Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал»за підсумками роботи за 4 квартал 2019 року та за 2019 рік. Про це пише Ковель медіа Керівник комунального підприємства обурився та подав на свого роботодавця до суду і виграв справу.Міську владу в судовому засіданні представляв заступник начальника юридичного відділу виконавчого комітету міської ради, представником позивача була адвокат"Зобов’язати Ковельську міську раду Волинської області повторно вирішити питання погодження преміювання Рибачка Ю. І., як керівника (начальника) Ковельського управління водопровідно каналізаційного господарства «Ковельводоканал» за підсумками роботи за 4 кв. 2019 р. та за 2019 р. відповідно до звернення про преміювання керівника підприємства на результатами роботи за 4 кв. 2019 р. та звернення про преміювання керівника підприємства на результатами роботи за 2019 р. – у суворій відповідності з умовами контракту з керівником підприємства, що є в міській комунальній власності, від 16.05.13 р., що був укладений між Ковельською міською радою Волинської області та Рибачком Ю. І., із послідуючими змінами та доповненнями до нього, що були чинними за станом на 01.01.20 р.", – йдеться в рішенні суду.Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного судувирішила стягнути з Ковельської міської ради в дохід держави 840 грн. 80 коп. судового збору, а також на користь Юрія Рибачка 6000 грн. судових витрат на професійну правничу допомогу.Начальник водоканалу ще просив стягнути з міської ради 10 тисяч гривень моральної шкоди, але під час судового засідання адвокат заявила клопотання від свого підзахисного про відмову від цього відшкодування.

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