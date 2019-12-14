У волинському селі вирішили закрити початкову школу





Відповідне рішення прийняли 26-го червня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише



Голова громади Федір Войтюк зауважив, що напередодні це питання вже розглядали на громадських слуханнях і комісіях, де й обговорили усі нюанси і спірні питання.



Він зазначив, що Долинківська школа не перспективна, але фінансово затратна. На наступний рік навчатися залишився тільки один 4-й клас, в якому 5-6 учнів. Для функціонування закладу у 2020 році необхідно 700 тисяч гривень.



«Це чималі кошти, які можна використати на інші не менш важливі справи», – підкреслив Войтюк.



Голова ОТГ запевнив, що подбали про учнів і вчителів. Так, школярів переведуть до Іваничівського ліцею, або ж до інших навчальних закладів за бажанням їх батьків. На навчання дітей з сіл буде возити шкільний автобус. Всіх працівників закритої школи працевлаштують.



В результаті питання про ліквідацію комунального закладу загальної середньої освіти «Долинківська початкова школа Іваничівської селищної ради Волинської області» місцеві депутати підтримали майже одноголосно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Долинка, яке належить до Іваничівської ОТГ, ліквідували початкову школу.Відповідне рішення прийняли 26-го червня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише БУГ Голова громадизауважив, що напередодні це питання вже розглядали на громадських слуханнях і комісіях, де й обговорили усі нюанси і спірні питання.Він зазначив, що Долинківська школа не перспективна, але фінансово затратна. На наступний рік навчатися залишився тільки один 4-й клас, в якому 5-6 учнів. Для функціонування закладу у 2020 році необхідно 700 тисяч гривень.«Це чималі кошти, які можна використати на інші не менш важливі справи», – підкреслив Войтюк.Голова ОТГ запевнив, що подбали про учнів і вчителів. Так, школярів переведуть до Іваничівського ліцею, або ж до інших навчальних закладів за бажанням їх батьків. На навчання дітей з сіл буде возити шкільний автобус. Всіх працівників закритої школи працевлаштують.В результаті питання про ліквідацію комунального закладу загальної середньої освіти «Долинківська початкова школа Іваничівської селищної ради Волинської області» місцеві депутати підтримали майже одноголосно.

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