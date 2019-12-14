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У волинському селі вирішили закрити початкову школу

У волинському селі вирішили закрити початкову школу
У селі Долинка, яке належить до Іваничівської ОТГ, ліквідували початкову школу.

Відповідне рішення прийняли 26-го червня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише БУГ.

Голова громади Федір Войтюк зауважив, що напередодні це питання вже розглядали на громадських слуханнях і комісіях, де й обговорили усі нюанси і спірні питання.

Він зазначив, що Долинківська школа не перспективна, але фінансово затратна. На наступний рік навчатися залишився тільки один 4-й клас, в якому 5-6 учнів. Для функціонування закладу у 2020 році необхідно 700 тисяч гривень.

«Це чималі кошти, які можна використати на інші не менш важливі справи», – підкреслив Войтюк.

Голова ОТГ запевнив, що подбали про учнів і вчителів. Так, школярів переведуть до Іваничівського ліцею, або ж до інших навчальних закладів за бажанням їх батьків. На навчання дітей з сіл буде возити шкільний автобус. Всіх працівників закритої школи працевлаштують.

В результаті питання про ліквідацію комунального закладу загальної середньої освіти «Долинківська початкова школа Іваничівської селищної ради Волинської області» місцеві депутати підтримали майже одноголосно.


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Теги: Долинка, початкова школа, ліквідація
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