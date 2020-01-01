З липня в Україні почнуть працювати підрозділи дізнання





Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформують на



За його словами, цього дня набуває чинності закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних злочинів у формі дізнання.



"Ми розпочинаємо працювати. Наразі проведено низку заходів до запуску, зокрема ми утворили штатні підрозділи дізнання. Окрім того, були розроблені нормативно-правові акти, методичні матеріали та організовано навчання майбутніх дізнавачів, які розслідуватимуть понад половину всіх зареєстрованих кримінальних проступків, – повідомив голова Нацполіції.



Також він зазначив, що чисельність штату такого підрозділу наразі складає 3 700 осіб.



Начальник управління дізнання Олександр Ковтун наголосив, що вони готові розпочати свою роботу з 1 липня 2020 року.



Він зазначив, що підрозділ дізнання займатиметься справами щодо крадіжок без кваліфікуючих ознак, спричинення легких тілесних ушкоджень, шахрайства, незаконного поводження з наркотичними засобами без мети збуту.



Досудове розслідування таких злочинів здійснюватимуть штатні підрозділи дізнання та уповноважені особи інших структурних підрозділів відділів та відділень поліції.



Окрім того, Олександр Ковтун повідомив, що дізнання здійснюватимуть дільничі офіцери поліції, працівники ювенальної превенції та карного розшуку шляхом видавання відповідних наказів начальниками головних управлінь чи відділів поліції.



Дізнання – це форма попереднього розслідування злочину, що вміщує невідкладні слідчі дії зі встановлення та закріплення слідів злочину. У ході такого розслідування дії проводять гарячими слідами або у невідкладних справах.



Дізнавач – службова особа підрозділу дізнання, яка наділяється повноваженнями слідчого.



Згідно з ухваленим законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень досудове розслідування дізнавачем має бути внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Також розслідування дізнавачем повинно тривати не більше 72 годин. Якщо підозрюваний не визнає свої вини, виникає потреба ввести додаткові слідчі дії або кримінальний проступок вчинив неповнолітній, воно може тривати до 20 днів.



Під час розслідування дізнавач має право оглядати місце подій, проводити медичне освідування, вилучити знаряддя кримінального проступку, речі та документи, які є предметом злочину, а також фото- та відеозаписи.

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