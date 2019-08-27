На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО





Про це інформують у



До поліції у п’ятницю, 26 червня, о 08:40 надійшло повідомлення від голови Тараканівської ОТГ, що за місцем її проживання на воротах вона виявила предмет, схожий на гранату, та похоронний вінок. Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції та вибухотехнічна служба ГУНП. За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що невідома особа прикріпила до воріт господарства 45-річної жительки села Тараканів пластиковий муляж гранати РГД-5.





За фактом хуліганства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєного злочину.





Вчинення хуліганських дій не пов’язане зі службовою діяльністю голови ОТГ. Одна із версій, яку розглядає слідство — боргові зобов’язання одного із членів родини, який донедавна проживав спільно з нею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині відкрили кримінальне провадження через муляж гранати на воротах голови ОТГ.Про це інформують у поліції Рівненської області До поліції у п’ятницю, 26 червня, о 08:40 надійшло повідомлення від голови Тараканівської ОТГ, що за місцем її проживання на воротах вона виявила предмет, схожий на гранату, та похоронний вінок. Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції та вибухотехнічна служба ГУНП. За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що невідома особа прикріпила до воріт господарства 45-річної жительки села Тараканів пластиковий муляж гранати РГД-5.За фактом хуліганства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєного злочину.Вчинення хуліганських дій не пов’язане зі службовою діяльністю голови ОТГ. Одна із версій, яку розглядає слідство — боргові зобов’язання одного із членів родини, який донедавна проживав спільно з нею.

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