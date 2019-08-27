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На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО

На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО
На Рівненщині відкрили кримінальне провадження через муляж гранати на воротах голови ОТГ.

Про це інформують у поліції Рівненської області.

До поліції у п’ятницю, 26 червня, о 08:40 надійшло повідомлення від голови Тараканівської ОТГ, що за місцем її проживання на воротах вона виявила предмет, схожий на гранату, та похоронний вінок. Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції та вибухотехнічна служба ГУНП. За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що невідома особа прикріпила до воріт господарства 45-річної жительки села Тараканів пластиковий муляж гранати РГД-5.

На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО

За фактом хуліганства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєного злочину.

На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО
На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО

Вчинення хуліганських дій не пов’язане зі службовою діяльністю голови ОТГ. Одна із версій, яку розглядає слідство — боргові зобов’язання одного із членів родини, який донедавна проживав спільно з нею.

На Рівненщині голові ОТГ повісили на ворота муляж гранати і похоронний вінок. ФОТО

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Теги: Рівненщина, поліція, граната, вінок
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