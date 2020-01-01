Тиф, дизентерія та гепатит А: які інфекції можуть «принести» повені





Про це повідомляє



"В умовах повені та паводків можливі підтоплення помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ, у зв’язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь. За реальної загрози забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики", - йдеться у повідомленні.



ЦГЗ радить обов’язково кип’ятити питну воду. Не вживати воду сумнівної якості з неперевірених джерел. Бажано використовувати для пиття розливну бутильовану воду.



У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання - звертатися до органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 18 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм.



Для харчування використовувати тільки якісні продукти. Обов’язково піддавати термічній обробці м’ясо, рибу, яйця тощо. Овочі та фрукти добре промивати питною водою, а для споживання дітьми – обдавати окропом.



Дотримуватися правил особистої гігієни та слідкувати, щоб їх дотримувались діти.



У разі появи таких симптомів як підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо треба негайно звернутися по медичну допомогу.



Також у ЦГЗ нагадали, що все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В умовах повені та паводків зростає загроза спалаху інфекційних захворювань та харчових отруєнь.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я "В умовах повені та паводків можливі підтоплення помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ, у зв’язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь. За реальної загрози забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики", - йдеться у повідомленні.ЦГЗ радить обов’язково кип’ятити питну воду. Не вживати воду сумнівної якості з неперевірених джерел. Бажано використовувати для пиття розливну бутильовану воду.У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання - звертатися до органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 18 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм.Для харчування використовувати тільки якісні продукти. Обов’язково піддавати термічній обробці м’ясо, рибу, яйця тощо. Овочі та фрукти добре промивати питною водою, а для споживання дітьми – обдавати окропом.Дотримуватися правил особистої гігієни та слідкувати, щоб їх дотримувались діти.У разі появи таких симптомів як підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо треба негайно звернутися по медичну допомогу.Також у ЦГЗ нагадали, що все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.

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