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Курс валют у Луцьку на 27 червня

Курс валют у Луцьку на 27 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.544, а продаж – 26.826.

Євро при купівлі становить – 29.586, продажу – 30.119.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,389.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.893, продаж – 6.791.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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