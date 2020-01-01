Курс валют у Луцьку на 27 червня





Євро при купівлі становить – 29.586, продажу – 30.119.



Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,389.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.893, продаж – 6.791.



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